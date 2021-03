Escuela Hogar: adhesión total a la huelga y fallido el inicio de primer grado

Natanael concurrió a la Escuela César Blas Pérez Colman con la ilusión de iniciar primer grado, pero el papá contó aque se encontró con que la docente adhería “a las 72 horas de paro, pero son unos irresponsables porque no avisan nada. Estábamos listos, con todo nuevo y al final nos levantamos temprano inútil. Se siente decepción. Empezaba primer grado, pero tendremos que esperar”, dijo resignado.Y lamentó que gran parte de la educación será virtual. “Para mi forma de ver no creo que aprendan mucho”. Consideró que la presencialidad es “esencial” para la enseñanza, pese a contar con conectividad para las tareas.Indicó que además espera que comience el dictado en las aulas “para que salgan un rato y dejen de estar encerrados” los niños.La directora de la Escuela César Blas Pérez Colman del Complejo de la Escuela Hogar de la capital entrerriana, Norma Ricle, indicó aque fue total el acatamiento al paro docente en el establecimiento. “No ha venido la gran mayoría de los chicos de primer grado a los que les tocaba hoy. Concurrieron muchos padres con inscripciones y vinieron tres chiquitos cuyos papás no pudieron comunicarse con los maestros”.Acotó que “les explicamos a los papás el por qué. Los recibimos de la mejor manera, lamentablemente sin su seño. Duele, pero con sentimientos encontrados, porque todo trabajador tiene sus derechos, pero también los niños tienen derecho a estar en la escuela. En el turno de la mañana el acatamiento a la huelga fue del 100%”, ratificó.“Un maestro que hace 100 kilómetros por día, necesita entre 8 y 10 mil pesos por para trasladarse”, manifestó Ricle.