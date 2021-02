Liga de Intendentes Justicialistas subrayó las políticas públicas de Provincia

Larrarte sostuvo que en "las palabras del gobernador Gustavo Bordet dejaron detalles y definiciones importantes que demuestran que, pese a la pandemia, la gestión continuó en todos sus sentidos y que puso como eje de las políticas públicas al ser humano, a las y los entrerrianos".



"De ahí las inversiones que se hicieron en salud con acciones concretas en 51 hospitales, las que se hicieron y se están haciendo en educación sobre todo para retornar a la presencialidad, en el resguardo del trabajo y en el acompañamiento a los sectores que tuvieron mayores dificultades en sus actividades habituales", precisó.



Luego se refirió a los alcances de las políticas para los municipios. "No menos importantes para quienes estamos a cargo de los municipios son las inversiones que se hicieron y se están haciendo para el saneamiento, para el acceso al agua potable y para el acceso a la energía. Creo que el plan de obras que rindió hoy es parte de lo que necesitamos para generar la infraestructura para el desarrollo, para reactivar la economía y crear más trabajo", remarcó.



"Dio cuenta de un Estado presente y de un gobierno provincial que estuvo a la altura de las circunstancias, protegiendo la salud de todos y acompañando a los trabajadores, a los sectores productivos y también a los gobiernos locales", insistió el intendente de San Salvador.



En ese marco, detalló: "En uno de los pasajes que vale la pena recordar señaló que dispuso un aporte a favor de los municipios por mil millones de pesos. No sólo que ello es así, sino que lo hizo en uno de los momentos más difíciles del año que nos tocó atravesar, distribuyendo los fondos sin distinción de colores políticos y de acuerdo a los índices de coparticipación".



"Por eso y porque ha tenido un gabinete siempre atento a nuestras necesidades, los intendentes compartimos todos los valores expresados en su discurso: la cooperación, la solidaridad, la inclusión, la justicia social y sobre todo la unión", puntualizó.



Párrafo aparte dedicó a la política habitacional. "También es importante para nosotros lo que ha señalado como inversión en construcción de viviendas que no sólo se hace en las grandes ciudades, sino en pequeñas localidades y pueblos, donde el déficit habitacional muchas veces se transforma en un problema complejo".



Luego se refirió a las gestiones en torno a la reestructuración de la deuda. "Hay cuestiones que marcan su visión y su capacidad de gestión, una de esas cuestiones es el trabajo hecho para la reestructuración de la deuda, logrando sustentabilidad al estirar al doble los plazos de cancelación y al disminuir de un modo importante los intereses a pagar", detalló.



A modo de cierre, el presidente de la Liga de Intendentes Justicialistas manifestó: "Tenemos una provincia que, pese a las dificultades que ha impuesto una pandemia que puso en crisis a los más poderosos, está bien administrada y cuenta con mucha potencialidad para seguir creciendo. Los que tenemos responsabilidades tenemos que unirnos y proponerle al pueblo un camino de esperanza", concluyó.