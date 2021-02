"Menem murió en la impunidad": por qué Río Tercero no adhiere al duelo nacional

Política El Presidente decretó tres días de duelo nacional por la muerte de Menem

La Municipalidad de Río Tercero emitió este domingo por la tarde un comunicado oficial en sus redes sociales donde anuncia que no "adherirá al duelo nacional" como consecuencia de la muerte del expresidente Carlos Saúl Menem. “No era lógico” adherir al duelo nacional cuando se esperaba el juicio por la voladura de la Fábrica Militar, argumentó el intendente Marcos Ferrer. Y señaló que la decisión es consecuente con otras medidas que se tomaron con anterioridad en la ciudad, donde fue declarado "persona no grata".Además, indicó que la muerte del ex presidente provoca algo de congoja porque "después de tantos años no se pudo obtener ninguna resolución, ni en la causa `Armas´ ni en la por las `Explosiones´ donde iba a ser juzgado en los próximos días."Para nosotros era importante que se sentara en el banquillo porque quiere decir que había un convencimiento de la fiscalía y de los querellantes de que él era responsable de los hechos", indicó.“Murió en absoluta impunidad, todas las causas vinculadas al poder tienen un tiempo extraordinario y esta llevaba 25 años, un escándalo”, sentenció el mandatario municipal."Lamentablemente entendemos que se va a tornar abstracta la cuestión porque el ex presidente ha fallecido y quedará en la impunidad al menos en términos de la justicia", señaló al tiempo que advirtió: "Siempre va a quedar en la historia de Río Tercero como responsable del atentado"."La ciudad sufrió un atentado quizás con un aditamento más duro que fue el propio el Estado el que debía cuidarnos, fue el que nos hizo volar por los aires", concluyó.