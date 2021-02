“Síganme, no los voy a defraudar”: las 20 frases más recordadas de Menem

Las frases más recordadas de Carlos Menem

Carlos Saúl Menem murió este domingo, a los 90 años, y dejó a lo largo de sus dos mandatos como Presidente de la Nación un reguero de frases que marcaron la década del 90 y quedaron en la historia de la política argentina., que algunos usuarios también eligieron recordar a través de las redes sociales.El slogan de la campaña proselitista de 1989, que lo llevó a la Presidencia de la Nación, era pronunciado al final de cada discurso en sus actos.La advertencia del entonces presidente Carlos Menem se produjo en medio del proceso privatización de los servicios ferroviarios, con convocatorias a huelga por parte de los gremios.La frase fue pronunciada durante los primeros meses de su primer gobierno, cuando la hiperinflación todavía impactaba en la economía argentina.El vaticinio del entonces Presidente se produjo a partir de su política de saneamiento del Riachuelo, nombrando a María Julia Alsogaray al frente de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, prometiendo "limpiar el Riachuelo en 1000 días", algo que nunca sucedió.Estas palabras fueron pronunciadas en plena campaña presidencial para las elecciones de 1989, que terminaría ganando ante el candidato radical Eduardo Angeloz.El error de Carlos Menem -el filósofo clásico griego nunca publicó- se produjo durante un acto en Casa de Gobierno. También, durante un homenaje a Jorge Luis Borges, aseguró que había leído todas sus novelas, cuando el escritor argentino sólo escribió cuentos y poemas.Empleó esta frase en un acto parafraseando al emperador romano Julio César, quien les decía a sus hombres: 'No temáis, vais con César y su estrella'. También la dijo en un vuelo entre Oceanía y el sudeste asiático, cuando el avión en el que viajaba la delegación argentina se sacudía por las fuertes turbulencias.La frase fue durante la apertura del ciclo lectivo 1996 en una escuela de Salta, donde prometió "licitar un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizá se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales, con todas las seguridades habidas y por haber, van a salir de la atmósfera, , y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir"La forma usual de comenzar sus alocuciones públicas.La habitual forma de finalizar sus discursos de campaña.Las dos de las promesas de la campaña de 1989, que nunca cumplió.Otra de sus recordadas promesas durante la campaña electoral de 1995, que lo llevaría a ser reelecto como Presidente de la Nación.Menem dio esa explicación luego de haber excluido a su ex esposa, Zulema Yoma, de la Quinta Presidencial de Olivos antes de divorciarse definitivamente.Frase dicha a la Reina Isabel II en 1998 durante su visita al Reino Unido mientras le colocaba a la monarca una chalina de vicuña sobre los hombros.Lo dijo durante un discurso durante en su último mandato presidencial.La frase fue dicha ante la prensa tras obtener el primer lugar en las elecciones de 2003, que obligaron a una segunda vuelta electoral a la que no se presentaría como candidato.Lo dijo durante la campaña de 2003 en la que se enfrentó con Néstor Kirchner aunque, finalmente, decidió no participar de la segunda vuelta electoral.Con esas declaraciones, el ex presidente abordaba, en 1991, el escándalo por el auto de lujo que había recibido como regalo de un empresario italiano que pretendía ganar la concesión de una obra vial. Menem había viajado con la Ferrari roja desde Olivos a Pinamar, llevando el velocímetro a 190 km/h.Las frases bíblicas eran otras de las constantes referencias del presidente Carlos Menem, como esta que remite al milagro de Jesús ante Lázaro. “Ante la mirada de Dios y el testimonio de la Historia, yo quiero proclamar: ¡Argentina, levántate y anda!Lo dijo a la salida de un sanatorio en 2006, donde había ido a hacerse un chequeo.