Política El Presidente decretó tres días de duelo nacional por la muerte de Menem

La Municipalidad de Río Tercero emitió este domingo por la tarde un comunicado oficial en sus redes sociales donde anuncia que no "adherirá al duelo nacional" decretado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, como consecuencia de la muerte del expresidente Carlos Saúl Menem.El exmandatario tenía pendiente antes de su fallecimiento responder por la causa que se llevaba adelante por las explosiones ocurridas en esa ciudad en el año 1995. Río Tercero lo había declarado persona no grata.Este domingo, la Municipalidad anunció que no se plegará a la decisión presidencial del duelo."Cumpliendo con lo dispuesto se informa que se ha resuelto no adherir al duelo nacional y no rendir homenajes a Carlos Saúl Menem, acusado de ser el principal responsable del atentado de la explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995", señala la comuna en un hilo publicado en Twitter.