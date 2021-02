Stratta encabezó la apertura de sobres para la segunda etapa del Campus de Uader

Institucionales Avanzan las obras en el campus de UADER

Palabras de los presentes

Detalles de la obra

Con un presupuesto oficial superior a los 107 millones de pesos, el Gobierno provincial llevó a cabo este miércoles la apertura de sobres para la licitación de la obra del Campus Universitario Uader Edificio 2° Etapa de la ciudad de Paraná, en el cual se presentaron cuatro oferentes. "Esto es reivindicar la educación pública", destacó la vicegobernadora Laura Stratta, y resaltó el compromiso del Gobierno entrerriano con la universidad autónoma provincial."Les traigo el saludo del gobernador de la provincia Gustavo Bordet, quien por cuestiones de agenda hoy no puede estar aquí, pero no por eso renuncia a este compromiso que hicimos hace algún tiempo atrás y que tiene que ver con la educación pública", resaltó la vicegobernadora Laura Stratta al hacer uso de la palabra durante el acto.Celebró "el paso trascendente" que representa la apertura con las ofertas para la construcción del campus y consideró: "Esto tiene que ver con una estrategia fundamental que tenemos junto al Gobierno nacional de reivindicar la educación pública".La Vicegobernadora también realzó el valor de la universidad autónoma provincial para los entrerrianos y entrerrianas: "Cuando muchas veces denostaban la Uader, desde el Gobierno provincial y desde este Gobierno nacional la reivindicamos como proyecto educativo porque en ella hay muchas primeras generaciones de estudiantes universitarios, que pueden cursar su carrera, que pueden egresar y que pueden estudiar en su provincia", manifestó.Y tras rescatar el trabajo articulado entre la Nación, la Provincia y el Municipio con la universidad "que siempre redunda en dar respuestas integrales a las grandes demandas que tenemos como sociedad y como Estado", afirmó: "Vamos a seguir dando pasos hacia adelante en la concreción de la provincia que soñamos, que es una provincia con más salud, con más educación, con desarrollo social y humano, a partir también del trabajo conjunto con la Legislatura a través de la sanción de leyes necesarias para avanzar en ese camino".La Presidenta del Senado entrerriano, además, puso de relieve que en el Gobierno provincial "hay un compromiso con la educación pública y hay un compromiso con la obra pública que dinamiza, genera trabajo, brinda una respuesta a la infraestructura de nuestra provincia, y también genera dignidad, lo que tiene que ver con un circulo virtuoso al que cada una de nosotras y nosotros abonamos".Por su parte, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard expresó: "Este es un acto muy significativo e importante para la provincia, para la universidad, y sobre todo porque hemos trabajado, a pesar de todo el contexto que estamos atravesando, de forma continua y articulada. Hoy tenemos 25 licitaciones que el gobierno provincial ha llevado adelante entre diciembre, enero y lo que llevamos de febrero, demostrando claramente la decisión del gobernador Bordet en cuanto a la ejecución de la obra pública, como uno de los ejes fundamentales para poder continuar y avanzar en el desarrollo de la provincia"."Esta segunda etapa prevé continuar con la obra gruesa y terminaciones del sector Norte de la estructura de hormigón de la primera etapa y así alcanzar las condiciones de habitabilidad adecuadas para su funcionamiento. Es un avance importante para el funcionamiento de Uader, algo que hemos hablado y remarcado con el rector Filipuzzi, como es resolver la situación edilicia y el lugar, y como lo destaca el Gobernador, para que los estudiantes puedan tener su lugar de estudio y fundamentalmente su lugar propio", continuó.Finalmente, destacó que "la obra pública es fundamental para dinamizar la economía en la provincia, y es a través del plan de obra pública que lleva adelante el gobernador Gustavo Bordet, que avanza y se concreta a través de las licitaciones que se vienen realizando".El rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Luciano Filipuzzi, en tanto, sostuvo: "El edificio propio es una de las banderas históricas de UADER y de todos los que hemos ocupado distintos lugares en su interior. Con el transcurrir de los años, nos toca estar presentes en este hito que no inicia hoy, sino que arrastra muchos años de trabajo. Recordaba cuando empezamos la gestión con Aníbal (Sattler) y tuvimos el desafío de buscar el espacio dónde construir para iniciar este proceso"."Casi el 60% de los 25.000 estudiantes universitarios que tiene UADER cursan en Paraná. El edificio es fundamental no solo porque da una solución a los constantes traslados de nuestros estudiantes, sino que también da identidad y sentido de pertenencia", precisó además.Asimismo, agradeció la celeridad que ha habido en este tema. "El 21 de diciembre, durante nuestro acto de asunción, el Gobernador se comprometió a realizar la obra. Menos de un mes después, nos reunimos con el ministro Richard para lanzar el llamado a licitación y antes de los dos meses estamos aquí en la apertura de los pliegos. Es un trabajo en conjunto que también quiero agradecer"."En esa misma línea de construcción colectiva, nos reunimos días pasados con el intendente que se comprometió en comenzar con el desmalezado del predio. Todo esto habla de compromiso con la educación y de la política como una herramienta de cambios concretos de la realidad. Con compromiso, gestión y trabajo, estamos cambiando la realidad de una gran cantidad de chicos entrerrianos y chicas entrerrianas que estudian en la universidad de su provincia y van a tener un mejor futuro", dijo finalmente.El intendente de la ciudad de Paraná, Adán Bahl, por su parte, destacó que "es una excelente noticia tanto para la Uader como para Paraná, que se va consolidando como una ciudad universitaria. Celebro la decisión de nuestro Gobernador, el compromiso por la educación pública y felicito a toda la comunidad de la Uader"."Construir este campus coincide sinérgicamente con nuestra visión y la energía que le hemos puesto a la conformación del Distrito del Conocimiento para integrar el sector privado, el sector público, las universidades y el conocimiento fundamentalmente, con el sector productivo. Lo que buscamos es diversificar el perfil productivo de la ciudad y para ello necesitamos del acompañamiento de las casas de altos estudios" concluyó.El presupuesto oficial de la obra es de 107.070.145 pesos y el plazo de ejecución de la 2° etapa es de 365 días corridos.El predio del Campus Universitario de la Universidad Autónoma de Entre Ríos se encuentra ubicado entre las calles Paracao al Norte, Sarobe al Sur, Gral. Espejo al Este y la continuación de Tomás Guido al Oeste, de la ciudad de Paraná. Actualmente se encuentra construida la estructura de hormigón armado correspondiente a la 1° Etapa del futuro edificio.Los trabajos prevén la finalización de 14 Aulas, dos de las cuales se destinarán provisoriamente a tareas administrativas. Asimismo, a través de la presente licitación se contempla la ejecución de las circulaciones horizontales en Planta Baja y Alta, que vinculan los Halles de ingreso y distribución, dos núcleos verticales (dos escaleras y un ascensor). También dos grupos de sanitarios, incluyendo baños para discapacitados en cada nivel.Además, se incluye la ejecución de las Expansiones situadas en las áreas de los ingresos.La superficie cubierta total que comprende esta 2° Etapa es de 1.498 m2 (cubierta + semi-cubierta) y de 1.086 m2 de expansión y veredas.Las empresas que presentaron sus ofertas fueron: Traza S.A.; CEMYC S.R.L.; Peterson Orlando; y Antolín Fernández S.A.