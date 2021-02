Promueven incorporación de mujeres en la obra pública

"Con el gobernador Gustavo Bordet asumimos la paridad de género como una política de Estado transversal, presente en cada acción que impulsamos desde el Gobierno de Entre Ríos a lo largo y a lo ancho de todo el territorio provincial. Por eso esta mañana compartimos un nuevo encuentro con diferentes actores del ámbito de la construcción, porque queremos seguir afianzando una agenda de trabajo conjunta para continuar abriendo puertas y generando oportunidades laborales para las mujeres en el rubro", señaló la vicegobernadora Laura Stratta, quien contó además que la articulación ante la incorporación de mujeres en algunas obras que se estaban llevando a cabo en la provincia se inició hace algunos meses. "La idea ahora es poder empezar a incorporarlas a una escala mayor", aseveró en el marco de la reunión llevada a cabo este martes junto con la titular de la delegación entrerriana de la Cámara Argentina de la Construcción, Laura Hereñú, el secretario adjunto de Uocra Seccional Paraná, Hugo Zalazar y representantes de áreas provinciales vinculadas al desarrollo de la obra pública como el ministro de Planeamiento Marcelo Richard, el titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Bisogni y la responsable de Vialidad Provincial, Alicia Benítez.La vicegobernadora subrayó que se iniciarán procesos de capacitación de mujeres para que ingresen al mercado laboral de la construcción. "La idea es generar oportunidades para que las mujeres puedan adquirir roles para las que están preparadas pero quizás no capacitadas o en los que no tuvieron oportunidad de participar", dijo y puso en valor la articulación con diferentes sectores para avanzar en un mismo objetivo: "Sabemos que la obra pública además de impulsar el empleo y dinamizar la economía, constituye una valiosa herramienta para transformar las desigualdades".Por su parte Hereñú destacó: "Pudimos avanzar en las tareas que queremos desarrollar para este año. Algunas ya venimos desarrollando en conjunto con Uocra respecto de la sensibilización en materia de diversidad y género, especialmente en la violencia en las obras, tanto del ámbito público como privado. Esta es una iniciativa que queremos ampliar con capacitaciones en las obras". Asimismo explicó: "El ámbito de la construcción es tradicionalmente masculino pero que tiene muchísimas oportunidades para las mujeres porque quizás sin un conocimiento previo pueden avanzar en diferentes conocimientos dentro de la misma industria, que le pueden permitir desarrollarse en un oficio, y obviamente percibir ingresos, cuando quizás desarrollando otras tareas no lo podrían hacer o encontrarían un techo", destacó Hereñú.Finalmente, Hugo Zalazar, afirmó: "Hay una clara decisión de nuestro secretario general y de nuestro secretario provincial de trabajar para incluir a las mujeres en las diferentes obras que se están ejecutando. Ya hemos desarrollado capacitaciones en el pasado y a medida que se vayan iniciando las obras, las mujeres tendrán la posiblidad de trabajar. Tenemos que seguir avanzando con el listado de las obras para ver cuáles son las capacitaciones puntuales y cuáles son los temas en donde más se necesita capacitar y acompañar la gestión de este gobierno respecto de las obras para que sea genuina la incorporación en el trabajo", expresó.