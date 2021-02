Vuelta a clases: "El Estado tiene que garantizar las condiciones” dijo Fernández

Política Se prevé que para el 15 de febrero se normalice la provisión de vacunas rusas

"Quiero que todo el mundo entienda que nadie quiere que las clases no empiecen. Pero se ha planteado un escenario en el que parece que la Ciudad quiere y el resto no", resaltó Fernández.En declaraciones a Página/12, el Presidente destacó que "el Estado tiene que garantizar condiciones seguras para ese regreso" a clases presenciales. "A mi juicio, los docentes mayores de 60 años deben ser vacunados, todos los docentes de menos de 60 años con alguna enfermedad prevalente deben ser vacunados. Y los que están en riesgo y no son vacunados tienen que ser reemplazados por suplentes", subrayó.Consultado sobre los reiterados pedidos del ex presidente Mauricio Macri para que se produzca el regreso a clases presenciales, Fernández respondió: "Será que a él la pandemia lo puso más bueno". "A la luz de lo que ha sido su historia de Presidente, fue un gobierno que en materia educativa no hizo otra cosa que retrasar la educación y retacearle recursos", fustigó.