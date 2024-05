Abril fue otro mes de amesetamiento de los precios de la hacienda

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) brindó este jueves los principales guarismos que resultaron de los remates de hacienda en pie durante el mes de abril en nuestra provincia.Estos precios son el resultado de todos los valores de las operaciones realizadas por las distintas firmas consignatarias en las instalaciones de las sociedades rurales entrerrianas.Esta vez, y por cuarto mes consecutivo, la tendencia al estancamiento de los valores se mantuvo y de esta manera, surge claramente que en el primer cuatrimestre del 2024 la hacienda en pie viene perdiendo por amplio margen contra la inflación."De enero a abril encontramos números similares: hacienda con precios deprimidos, con excepción de alguna categoría en un mes puntual, como en este mes sucedió con vaquillas y novillos, pero lejos están de una recuperación. Sabemos que hay una retracción del consumo, una situación general que no es propicia generada por un enfriamiento de la economía y ello repercute en lo que se paga en cada remate. Ya llevamos muchos meses con animales que pierden valor, porque si bien pueden crecer 2 ó 3 puntos, contra un índice de precios de 10 a 12%, el deterioro sumado viene siendo enorme", analizaron.No obstante, y más allá de no haber sido un buen mes en el global, la mayoría de las categorías aumentaron sus precios respecto de marzo. Las que más crecieron fueron las vaquillas (+ 13,05%); los novillos (+ 11,55%) y las vaquillonas (+ 6,56%). En tanto a la baja se mostraron casi todas las variantes de terneros y terneras y las vacas de conserva.Cabe remarcar que FARER es la entidad gremial más representativa del ámbito agropecuario entrerriano, ya que reúne a las rurales de Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Hasenkamp, Chajarí, Colón, La Paz, C. del Uruguay, Feliciano, Concordia, María Grande, Federación, Tala, Nogoyá y Federal y la Comunidad Islera Asociación Civil (CIAC), siendo Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) quien la nuclea junto a otras 15 Federaciones a nivel nacional.En síntesis, los precios promedios que arrojaron los remates en la provincia de Entre Ríos en el mes de abril de 2024 fueron los siguientes: