Denunció a su ex por violencia de género y ahora él la mató delante de sus hijos

Una profesora de folclore fue brutalmente asesinada delante de sus hijos y el mayor de ellos señaló a su expareja como el autor del crimen. Ella lo había denunciado en 2022 y tenía prohibido acercarse. El hombre entró a su casa de madrugada, la mató a puñaladas y también hirió a su actual marido, quien lucha por su vida en el hospital.Romina Yamila Pacheco tenía 32 años y vivía con esposo, Diego Rossin (35), y con sus dos hijos de apenas 3 y 12 años, en el barrio 25 Viviendas, de la ciudad de Juan José Castelli, en la provincia de Chaco.El miércoles, cerca de las 5.30 de la mañana, cuando el matrimonio dormía, Mauricio Centurión ingresó a la casa por el patio y se coló a la propiedad por una ventana, con claras intensiones de agredirlos. Consigo llevaba un cuchillo tipo criollo de mucho filo.No se precisó hasta el momento los detalles del hecho, pero, según las pericias, el hombre primero atacó a Rossin. Pacheco habría intentado huir, pero su ex la alcanzó en el patio, en donde se ensañó con ella y la mató de múltiples puñaladas.La mujer fue encontrada sin vida a las 05:45 del miércoles, tras el llamado de un vecino que oyó gritos desde la casa de al lado. La víctima estaba tirada en el pasto, sobre un charco de sangre. Adentro de la propiedad estaba Rossin, también herido de gravedad, pero con signos vitales.Los nenes se encontraban en estado de shock. El más grande pudo reconocer a su papá como el atacante y aportó datos importantes. Con esta información, la policía se dirigió rápidamente a la vivienda de Centurión, en Quinta Loto.“Cuando llegamos estaba saliendo de la propiedad y logramos detenerlo. Llevaba un bolso con ropa. Habría intentado huir a otra provincia”, describieron las fuentes del caso. El hombre tenía puesta una remera y una bermuda, que estaba toda manchada con sangre. Al parecer, no había llegado a cambiarse.Centurión fue trasladado a la comisaría y está imputado por homicidio agravado por el vínculo y lesiones gravísimas, en una causa que investiga la fiscal de Investigaciones Penales Nº1, Raquel Maldonado. En el lugar del crimen encontraron el cuchillo usado en el femicidio, que será peritado en los próximos días.En tanto, el actual marido de Pacheco también resultó herido y fue trasladado al hospital Bicentenario, donde al cierre de esta nota sigue internado. Su pronóstico es reservado. “Está luchando por su vida”, señalaron las mismas fuentes.Según pudo saber TN por información oficial, la mujer era víctima de violencia de género por parte de su ex, Mauricio Centurión, desde hace al menos dos años. El hombre es papá del nene de 12 años, quien presenció el brutal femicidio.En septiembre del 2022, la jueza de Familia Nº 2, Liliana Mabel Senger, dispuso medidas cautelares de prohibición de acercamiento y cese de hostigamiento hacia Pacheco. La denuncia no alcanzó y su ex la terminó matando adentro de su casa.La víctima, además de ser profesora de folclore, colaboraba con comedores comunitarios en una organización barrial. Desde el Frente de Organizaciones en Lucha expresaron su enojo por el femicidio, y aseguraron que podría haberse evitado.“Romina era nuestra compañera, la que estaba al pie de todas las batallas. Mamá de dos hijxs que no volverán a verla y no podrán contar con su apoyo en la vida. Otra vez, la violencia machista nos golpea, en un contexto cargado de misoginia”, escribieron en una publicación en Facebook.“Hoy, Romina, es una más por la que saldremos a gritar exigiendo justicia, organizando el dolor, exigiendo NI UNA MENOS en todo el país. Así como hemos aprendido en tantos años de lucha, así como habría hecho Romina, estaremos al pie de lucha para que su femicidio no quede impune”, añadieron.“Exigimos a la Fiscalía de Investigaciones y específicamente a Raquel Maldonado, quien ordenó distintos tipos de peritajes y tareas de rigor por parte del Gabinete Científico, justicia y condena ejemplar para su femicida”, cerraron.