Agmer espera “propuesta salarial concreta” y se refirió a la vuelta a las aulas

Política Gobierno articulará con gremios docentes criterios de presencialidad en escuelas

El secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Marcelo Pagani sostuvo que “este primer encuentro paritario, tuvo una única agenda que es la salarial, independientemente, que a la hora del debate, se dialogó sobre distintos temas”, describió.“Vinimos a hacer un planteo y nos llevamos una sorpresa, porque creímos que iba a haber una primera propuesta y que no hubo”, señaló a Elonce TV y agregó que, resaltó., como dos cuestiones necesarias y fundamentales”, dijo Pagani en diálogo con Elonce TV.“Tenemos a los trabajadores de la educación que, algunos están por debajo de la indigencia y otros por debajo de la línea de la pobreza. La situación es muy delicada porque no hay aumento desde 2019, por eso es imperioso, urgente y necesaria, una propuesta salarial contundente, que dé cuenta de esta pérdida que hemos tenido”, remarcó el secretario de Agmer.“También planteamos al secretario de Trabajo,y se va a estar convocando a la brevedad, una paritaria por condiciones laborales”, explicó Pagani.Por otra parte, el secretario general de Agmer, mencionó que se planteó “la preocupación por el tema viviendas y hubo un compromiso del presidente del CGE,”.“Está claro que el salario, la vivienda y la estabilidad laboral, son pilares fundamentales de los trabajadores. En ese sentido, es lo que hemos planteado y pasamos a un cuarto intermedio, donde se espera recibir concretamente, una propuesta por parte del Gobierno de la provincia”, reiteró Pagani.En referencia a la presencialidad en las aulas durante 2021,pero aclaró que “el presidente dely no se dieron opiniones personales, porque Agmer toma sus decisiones en ámbitos institucionales y la última definición del Congreso de Agmer, es que”, remarcó.. Nosotros, no tenemos ninguna duda que el ámbito, donde el proceso de la enseñanza se desarrolla, es la escuela. Y defendemos, históricamente a la escuela pública y no como algunos oportunistas que salen a hablar ahora y por supuesto, sabemos que el espacio de educación de calidad que es la escuela, nada lo supera”, dijo y aclaró: “