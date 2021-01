Fernández: "Tenemos que revisar cómo se financia el sistema de salud privado"

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que el Estado y el sector privado de la salud deben "revisar y ordenar cómo se financian" las empresas de medicina prepaga, porque actualmente no hay "ningún control" sobre esos recursos que son "ahorro público".



El mandatario explicó que en octubre el Ministerio de Salud habló de la necesidad de recomponer los ingresos de la medicina prepaga, por lo que otorgó un 10% de aumento para las cuotas en diciembre: "Y me desayuné con que en enero le dieron un 5% que empezaba a regir a partir de febrero. Y puse el grito en el cielo", dijo.



"Honestamente, no estamos en condiciones de favorecer aumentos de esa naturaleza, en ningún caso. Y entonces lo llamé a (Claudio) Belocopitt y le dije `venite a tomar un café a la tarde y lo charlamos´. Tuvimos una charla de una hora y pico en la que tuvimos más coincidencias que diferencias", contó.



El jefe de Estado se reunió el pasado martes en la Casa Rosada con Belocopitt, dueño de la empresa Swiss Medical y titular de la Unión Argentina de Entidades de Salud del sector privado (UAS).



El Presidente afirmó que no puede convalidar una suba del 17% para las cuotas de las prepagas porque debe "cuidar el bolsillo de los argentinos" y señaló que el esfuerzo debe ser afrontado por "todos".



"Nosotros tenemos que hacer este año un esfuerzo enorme por contener dos cosas: bajar el déficit fiscal y controlar la inflación. Ambas cosas. Y eso necesita del esfuerzo de todos. No es una decisión que un Presidente pueda tomar", aseguró.



"Entre diciembre y febrero el sector iba a tener un aumento del 17% que tenía que pagar la gente. Yo no voy a permitir eso.



Por eso lo aclaré, no hay otra explicación. Y le dije a Belocopitt: si hay que ordenar el sistema de salud, ordenémoslo de verdad. Sentémonos y pongámonos a ver cómo funciona el sistema de salud", aseguró Alberto Fernández en declaraciones radiales.



A la vez, indicó que el 7% que hizo retrotraer tenía una cláusula adicional que decía que la totalidad del aumento estaba destinado a las clínicas.



"Y entonces, uno dice: ¿por qué le doy la plata a las prepagas para que se la de a las clínicas? Todo eso demuestra que hay un problema estructural en el sistema de salud que hay que revisar. Es un problema muy profundo, por cómo se fue formando el sistema", expresó el Presidente.



Además, añadió que tiene una "mirada muy positiva" sobre la calidad de atención del sistema de salud de la Argentina, en comparación con otros países: "Es un extraño sistema en el que convive el Estado con sus hospitales públicos, el sector privado con sus clínicas y algo que hay en el medio que es parapúblico que son las obras sociales. El sistema atiende a la gente. Ahora, cómo ese sistema se financia es la discusión que tenemos que afrontar".



Y agregó: "Cuando se mira objetivamente a la medicina prepaga lo que se ve es que hay un intermediario en la salud que cobra cuotas, acumula recursos, los maneja e invierte financieramente y a partir de allí ve cómo les paga a los prestadores. Y los prestadores siempre están disconformes, además, con lo que reciben".



"Cualquier médico te dice que le pagan dos pesos por cada prestación y las clínicas dicen que les pagan poco por las cápitas. Entonces, es un sistema que hay que revisar y ordenar para que funcione mejor", insistió el Presidente.



El jefe de Estado señaló también que desde que fue superintendente de Seguros, entre 1989 y 1995, está viendo de qué manera el sistema privado de salud puede "tener algún tipo de control del Estado porque finalmente capta ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos".



"La realidad es que es un sistema de intermediación pura. Hay una empresa que recibe la cuota, acumula una masa de dinero y la hace rendir financieramente y con eso le paga a los prestadores. La medicina prepaga no está regulada por ninguna ley y por ningún decreto", advirtió.



Y ejemplificó: "Vos hacés un seguro y el contrato lo aprueba el Estado. Ahora, el contrato que firmás con la medicina prepaga no lo ve nadie. No sabés qué dice la letra chica, no conocés nada de eso. A pesar de esto, el sistema no funciona mal. Pero lo peor es que tampoco sabemos qué hacen con los recursos. El problema sigue existiendo pero veámoslo de resolverlo de otro modo. Porque este método de que cada vez que necesito plata, se la saco a la gente... así cualquiera resuelve un problema". .



El Presidente pidió "entender" que la Argentina está en una situación "muy particular" porque el país y el mundo están en pandemia: "Yo tengo que cuidar el bolsillo de la gente. Estamos en una situación muy delicada. Y todos tenemos que hacer un esfuerzo. Este es el motivo. Yo no pudo seguir funcionando con la lógica de una economía normal porque no estoy en una economía normal".