"En 2020 se fortaleció la inversión en tecnología vinculada a seguridad"

En el marco de las políticas de seguridad que implementó el gobierno de Entre Ríos, durante 2020 se fortaleció la inversión en tecnología destinada a seguridad. Se incorporaron nuevas herramientas de videovigilancia y equipamiento para la lucha contra el narcomenudeo.Durante ese año se destinaron 39 millones de pesos, a través del Fondo Provincial de Seguridad (Fo.Pro.Se), para reforzar los sistemas de videovigilancia en 71 municipios y comunas de la provincia. De estas localidades, 21 ya han invertido los fondos mientras que las otras se encuentran en proceso de licitación.La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, sostuvo: "El sistema de videovigilancia es apreciado en todo el mundo por sus varios aspectos ponderables al momento de asegurar seguridad a los ciudadanos, y tanto en Argentina como en la provincia, venimos avanzando en la aplicación de estos sistemas".Asimismo, explicó que además de esta inversión, el gobierno provincial "ya adquirió 500 chalecos antibalas y se encuentra en proceso de compra de lectores de patentes para reforzar las herramientas tecnológicas en puestos camineros y un cromatógrafo gaseoso, que va a permitir hacer más pericias dentro del área de Toxicología, lo cual facilitará el proceso de investigación en el marco de la ley Nº10.566 (narcomenudeo)".Por su parte, el jefe de Policía, Gustavo Maslein, explicó que la acción preventiva que lleva adelante la fuerza provincial, a partir de los controles en operativos y la implementación de sistemas de videovigilancia, "ha permitido reducir los índices en los diferentes delitos".Además "se ha realizado el decomiso de sustancias estupefacientes en una cantidad superior a los 800 kilogramos; las muertes violentas disminuyeron notablemente en relación a períodos anteriores, y las que lamentablemente han ocurrido fueron casi en su totalidad esclarecidas", sostuvo haciendo un balance del año.A partir de la implementación de la Ley N° 10.566 de Narcomenudeo en la provincia, la Justicia Federal y la Provincial trabajan coordinadamente en la lucha contra el tráfico de estupefacientes, así como también se ha logrado una amplia colaboración entre las fuerzas de seguridad.En este marco, la ministra Romero subrayó la importancia de la Ley de Narcomenudeo en Entre Ríos, que posibilitó que el Estado brinde hacia la población y sobre todo hacia el narcotráfico "un claro mensaje de hostilidad a la circulación de estupefacientes. Porque la Justicia Federal sola luchando contra el narcotráfico no era suficiente, habida cuenta de la gran distribución poblacional que tenemos en la provincia de Entre Ríos"."Venimos combinando muy bien la acción de la Policía de Entre Ríos, los Jueces, la fiscalía y las Fuerzas Nacionales de Seguridad para dar una batalla clara contra el pequeño, el mediano y el gran narcotráfico", concluyó la ministra.En el marco de la misma ley, en 2020, distintos bienes incautados en el marco de las causas con sentencia judicial, fueron destinados por el Ministerio de Gobierno y Justicia a la Policía, Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Copnaf. Así, ocho automóviles, cinco motos, balanzas, teléfonos, computadoras, televisores y 152.432 pesos, fueron asignados a estos organismos.El jefe de Policía, Gustavo Maslein, explicó que, desde la aplicación de la Ley, la Policía de Entre Ríos impulsó un gran esfuerzo al interior de la fuerza para brindar capacitaciones y formar a más agentes en la detección y combate de narcomenudeo."Si bien ya teníamos a la Dirección de Toxicología trabajando en el combate del narcotráfico se anexó lo que es narcomenudeo que era necesario en las departamentales de la provincia, porque era un reclamo de la sociedad. Para esto tuvimos que reforzar la Dirección y formar a los nuevos agentes que ingresan a la Escuela de Policía en materia de toxicología, para que puedan sumarse al combate de este flagelo. Además, equipamos con mayores vehículos y medios de detección para llevar adelante esta tarea", detalló.Se destinaron 550 efectivos para el operativo de seguridad vial en la temporada estival, así como también el refuerzo en la seguridad de las ciudades turísticas entrerrianas. Logrando ya en los primeros días del operativo la detección de 448 kilos de Cannabis Sativa que intentaban ser ingresados a la provincia.Con motivo de la emergencia sanitaria, la Policía de Entre Ríos estableció coordinaciones con diferentes áreas involucradas en la prevención de la pandemia. Una de las principales medidas fue la puesta en marcha de controles policiales fijos y móviles en rutas y caminos, con especial atención en aquellos que son vías de acceso a la provincia.También hubo controles en espacios públicos y medios de transporte para asegurar que los ciudadanos cumplan las limitaciones de movilidad."La institución policial, tan necesaria en su misión fundamental de servicio a la comunidad, cumple acabadamente con su rol de prevención pública, no solo de la salud poblacional haciendo mantener el aislamiento, sino con su objetivo específico de guarda y protección de los entrerrianos que observan una Policía presente y dispuesta para el bien común", manifestó el jefe de Policía."No hemos sido ajenos a las afecciones de la epidemia; nuestro personal en algunos casos padece la enfermedad y otros han sido aislados para cuidar su salud; pero así y todo hemos redoblado los esfuerzos para desarrollar nuestra vocación", agregó.Durante este período, las estrictas vigilancias para cuidar a la ciudadanía, permitieron observar que algunos infringieron el confinamiento establecido, y ante ello se emitieron las advertencias necesarias para concientizar sobre la importancia de no circular sin justificativo; labrándose más de 26.749 notificaciones por haber incumplido con las disposiciones del Decreto Nacional Nº297/20; asimismo otras 1.778 fueron detenidas a disposición de autoridad competente; incautados más de 192 vehículos.Con el objetivo de continuar reforzando la seguridad en municipios de la provincia, se realizó la ampliación de la dependencia policial de Chajarí, inaugurando un edificio para la Subcomisaría de la Familia, Adolescentes y Menores.Además, durante 2020 se avanzó con la obra de la comisaría Cuarta en Concepción del Uruguay que ampliará la cobertura de seguridad en la ciudad.