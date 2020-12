La provincia acompaña el trabajo comunitario y solidario de organizaciones

Detalles de las entregas

En el marco de las acciones que lleva adelante la provincia para fortalecer a emprendedores y asociaciones de la comunidad, la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, junto a la esposa del gobernador, Mariel Ávila, entregaron aportes en Concordia.De la actividad, que tuvo lugar este jueves en el Centro Cívico Concordia, Exbarraca Americana, también participó tambièn la directora General de Subsidios de la provincia, Agustina Camino, que gestionó los aportes."Es un pedido de nuestro gobernador, Gustavo Bordet, que estemos atentos acompañando a los emprendedores y organizaciones de la sociedad civil, y generando herramientas de inclusión y de fomento. Sobre todo en el contexto actual que nos toca atravesar, de emergencia sanitaria, es fundamental que el Estado esté presente dando respuestas concretas a los entrerrianos de toda la provincia", manifestó la ministra al acompañar la actividad.Por su parte, Camino detalló: "Para la Dirección General de Subsidios es una prioridad acompañar a todas las asociaciones, y en especial a las educativas y a aquellas que nuclean a los emprendedores, así como también a las personas que quieran seguir profesionalizándose en su oficio e incorporando herramientas para brindar un mejor servicio. En especial, frente al contexto que toca atravesar, la ayuda del Estado es indispensable para que puedan continuar adelante".La masoterapeuta Gloria Patricia Romero recibió un aporto para poder continuar desarrollando su actividad. "Agradezco a Mariel Ávila y al gobierno provincial que me hagan entrega de este aporte; realmente me emociona y alegra muchísimo. Trabajo ad honorem en el hogar de la Gruta de Lourdes y lo que solicité es para poder comprar una camilla que pueda transportar por mí misma, para llevarla al hogar y que los abuelos puedan sentirse cómodos", manifestó.Además, recibió un aporte la Asociación de Emprendedores Arandú, que estuvo representada por el presidente, Rubén Salamone, y el secretario, Ricardo Barrientos. "Desde la Asociación estamos abocados a todo lo que es la economía social y la cultura, y con este aporte específico vamos a poder comenzar a generar talleres y actividades, en particular los referidos a expresiones culturales y artísticas que es lo que podemos hacer en la situación atípica que nos toca atravesar hoy por el Covid-19", manifestó Salamone.Finalmente, se entregaron fondos destinados a solventar gastos de la ampliación edilicia de la Escuela de Capacitación Laboral N° 152 Nueva Cepa, a su director Daniel Benítez y a Zunilda Zamarripa de Rodríguez, en carácter de presidenta de la ONG Movimiento Solidaridad y Esperanza, que nuclea a la institución educativa. "Solicitamos subsidios para poder realizar arreglos en la escuela que se encuentra en situación edilicia muy precaria y a la que asisten chicos de familias muy humildes. Como institución no tenemos ingresos sino que seguimos adelante con el esfuerzo de todos los que trabajamos ahí, por eso este aporte significa muchísimo para nosotros, porque nos va a permitir reciclar un espacio para poder desarrollar actividades pedagógicas y desenvolvernos mejor, estamos muy agradecidos al gobierno de la provincia", expresó Zamarripa de Rodríguez.