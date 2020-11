El Congreso tratará coparticipación, deuda, movilidad jubilatoria y aborto

Arranca el debate por el aborto legal

La Cámara dearrancará a las 13.30 con el tratamiento del; en tanto, desde las 14, elretomará el cuarto intermedio del jueves pasado -tras los homenajes por la muerte de Diego Maradona- para convertir enEn Diputados, el pedido de sesión especial fue presentado a la presidencia de la Cámara baja por el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, junto a Cecilia Moreau, José Luis Gioja, Cristina Álvarez Rodríguez y otros siete diputados, con un temario de cuatro proyectos.Entre las iniciativas se destaca la que aprobó el Senado el 2 de octubre último y que completa el proceso de transferencia de las funciones de seguridad desde la Nación a la Ciudad iniciado en 2016, al tiempo queluego de la reducción de un punto que había dispuesto el Presidente para asistir la protesta policial en septiembre pasado.El proyecto fija para este año un monto de 24.500 millones de pesos para que la Ciudad de Buenos Aires asuma las funciones de seguridad traspasadas en 2016, con lo que la coparticipación del distrito volvería a ser de 1,4% -como antes de la gestión del expresidente Mauricio Macri-.En el temario de la sesión, también se incluyeron otras tres iniciativas. Una de ellas establece el acceso y navegación gratuita por servicios de internet a través de dispositivos móviles, a las plataformas educativas estatales con fines pedagógicos del sistema educativo nacional, en todos sus niveles y modalidades.Otro proyecto es el de desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina; y el restante es el que habilita la promoción del uso de cisternas de doble descarga en instalaciones sanitarias públicas y privadas.Según fuentes parlamentarias, antes de la sesión se realizará una reunión de-a las 12- para decidir la dinámica de la misma, y en la que seguramente se propondrá llevar adelante unEn tanto,, enviado por el Ejecutivo, que debía debatirse el jueves pasado pero fue pospuesto por el fallecimiento del Diez.La iniciativa busca que las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de financiación internacional deban contar con aval parlamentario.El texto establece en su artículo primero que "la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio".Toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dichoEn su segundo artículo dispone que "todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con elasí como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley" del Congreso "que lo apruebe expresamente".Durante el tratamiento en el Senado, el Frente de Todos incluyó"Estamos proponiendo que los gobiernos no se puedan endeudar bajo legislación y en moneda extranjera para gastos corrientes, sino únicamente para bienes de capital e inversión productiva que es lo que hace realmente al crecimiento del país", explicó la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, quien indicó que el nuevo artículo 3 de la iniciativa modifica el artículo 56 de la ley de Administración Financiera.El martes será el turno de uno de los debates más esperados del año. Diputados comenzará una semana de reuniones informativas con la exposición de unos 50 referentes -25 a favor y 25 en contra- del, tras lo cual buscará emitir dictamen de la iniciativa el viernes 4 de diciembre.La intención de los diputados del Frente de Todos, según informaron fuentes parlamentarias, es aprobar en la segunda semana de diciembre el proyectoen la Cámara baja y enviarlo luego al Senado para tener sancionada la ley antes de fin de año, ya en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso.Junto con el proyecto de legalización el aborto se debatirá, en una sesión especial virtual, que se realizaría entre el 8 y el 10 de diciembre,que abarcará hasta los primeros años de la infancia, que también tendrá dictamen en la próxima semana.El martes a la mañana participarán de la reunión informativa los ministros de Salud, Gines González García; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.El proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que envió el Presidente al Congreso establece que "las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar" tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.Además, habilita lapor parte de profesionales de la salud que no quieran llevar a cabo la práctica, aunque no será admitida a nivel institucional.En la propuesta del Poder Ejecutivo se aclara que, fuera de ese plazo de 14 semanas, la persona gestante mantendrá "el derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo" si "fuere resultado de una violación", cuando se trate de niñas menores de 13 años o si estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona.Además, de la diputada schiarettista, Alejandra Vigo, que se abstuvo en la elección de 2018 y aún no se sabe si mantendrá su postura.El proyecto de ley que modifica el índice de movilidad jubilatoria comenzará a ser debatido la semana próxima en comisiones y llegaría al recinto virtual de la Cámara alta en la segunda semana de diciembre, para lograr su sanción antes de fin de año, estimaron hoy fuentes parlamentarias.El Ejecutivo envió anoche el proyecto que modifica el, elaborado en base al trabajo de una comisión mixta, y que comenzará a utilizarse desde 2021, cuando venza el actual período de emergencia en la materia.La iniciativa, cuyo contenido fue anticipado hace 20 días por el Gobierno,, vigente en el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015).Como hay una superposición de períodos,Puntualmente, el artículo 6 sostiene que "el coeficiente por movilidad previsto en el artículo 1° de la presente ley que se determine para el mes de marzo de 2021, estará dado por el resultante diferencial entre el porcentual que arroje la aplicación de la fórmula que se aprueba para el incremento y el correspondiente a diciembre de 2020 que dispuso el Poder Ejecutivo Nacional, de conformidad con el artículo 55 de la Ley N°27.541".Fuentes oficiales, remarcaron que