Jubilaciones: el aumento de 5% de diciembre será un solo pago a cuenta

El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto definitivo de movilidad previsional. Y el texto incluye una sorpresa.según lo que se anunció y se dispuso por el decreto 899, publicado el miércoles último en el Boletín Oficial. De esta manera,Eso surge del, que difundió el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos-Entre Ríos), presidente de la Comisión Mixta que tuvo la tarea de analizar el tema. En la nueva versión de la iniciativa se incluyó un artículo, bajo el título de "disposiciones complementarias y transitorias", que indica que "el coeficiente por movilidad previsto en el artículo 1° de la presente ley que se determine para el mes de marzo de 2021, estará dado por el resultanteque dispuso el Poder Ejecutivo Nacional, de conformidad con el artículo 55 de la Ley N° 27.541".. Para determinar el porcentaje del mes de marzo se considerará lo ocurrido con las variables en el segundo semestre de este año. Pero en el caso de 2021 y de aprobarse la cláusula mencionada, al resultado que arroje el cálculo se le descontará el aumento de diciembre próximo. Y luego, para determinar la recomposición de septiembre (habrá dos en todo el año) se aplicará un tope, por el cual la suma de los aumentos de marzo y de septiembre no podrá superar a la variación, incrementada en un 3%, que haya tenido en un período de doce meses la recaudación de recursos totales de la Anses.Fuentes del Gobierno señalaron aquey, por tanto,Así, según la explicación, se está considerando que "lo correspondiente al cuarto trimestre de este año ya habrá sido pagado". Por lo tanto, puntualizaron las fuentes, "ese aumento de diciembre va a cuenta de lo que será el de marzo".Desde la Anses en particular, justificaron la cláusula al explicar que, como se pasará de una actualización trimestral a una semestral, se dará una "superposición de períodos" a compensar. Por eso, señalaron en el organismo, "el proyecto de ley establece que el aumento trimestral otorgado en diciembre sea considerado dentro del cálculo semestral que se realizará para el mes de marzo de 2021". Y afirmaron que cuando se pasó de una fórmula semestral a una trimestral -eso ocurrió con el cambio legal impulsado por Cambiemos a fines de 2017- hubo un trimestre que no quedó compensado, porque no hubo un empalme entre ambos mecanismos."En esta oportunidad,sostuvieron desde la Anses. Sin embargo, cuando se anunció el 5% para el mes de diciembre se lo comunicó como una suba más para este año;. Además, la primera versión del proyecto de ley que hizo el Poder Ejecutivo tampoco incluía esa disposición.El proyecto oficial de cambios al sistema jubilatorio fue anunciado en la noche del 9 de noviembre mediante un comunicado del Ministerio de Economía, horas antes de que comenzara una visita de funcionarios del Fondo Monetario Internacional al país. Días después, en una reunión de la ya mencionada comisión, en la que expuso la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, los legisladores del oficialismo aprobaron un dictamen (sin modificar nada de la iniciativa llegada desde Economía) y le enviaron el texto al Poder Ejecutivo, que ahora les remitió a los legisladores la versión definitiva de lo que quiere que se apruebe en los próximos días.Al suspender la aplicación de la fórmula aprobada a fines de 2017, el artículo 55 de la ley de emergencia económica le dio facultades al Poder Ejecutivo para disponer subas trimestrales por decreto por un plazo de 180 días. Luego, cuando por un decreto de necesidad y urgencia se prorrogó la vigencia de esa suspensión hasta el 31 de diciembre, el texto volvió a referirse a esa atribución dada al presidente Alberto Fernández, pero se quitó de la redacción la palabra "trimestral" y no se incluyó ninguna referencia a la frecuencia con que debían darse las recomposiciones a los haberes.Pocos días atrás, un fallo de la Cámara Federal de Paraná declaró para un caso en particular la inconstitucionalidad de los decretos con los que se dieron las subas de marzo y de junio de este año, por haberse otorgado porcentajes de subas inferiores a los que correspondían por la movilidad suspendida. La sentencia de los jueces Mateo Busaniche y Beatriz Estela Aranguren, dictada en el marco de la causa "Cabrera, Roque Agapito c/ Anses sobre reajustes varios", también sostiene que resulta inconstitucional el decreto de necesidad de urgencia con el cual se prorrogó la suspensión de la fórmula de movilidad.