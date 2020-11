Frederic: "No nos arrepentimos de organizar el funeral en Casa Rosada"

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, afirmó hoy que el Gobierno no se "arrepiente de organizar" el velatorio de Diego Armando Maradona en la Casa Rosada, y señaló que el balance del evento es "positivo", aunque no fue "un 10"."El balance, dada las circunstancias, es positivo. No es un 10, pero logramos que mucha gente se haya podido despedir de Maradona", resaltó la funcionaria nacional luego de los incidentes durante el funeral, que incluyeron una irrupción a la fuerza en la sede gubernamental.Frederic volvió a responsabilizar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el operativo de seguridad y cuestionó la "represión" a los fanáticos que intentaban despedirse del ídolo."Nada de lo que hicimos, lo hicimos ejerciendo la violencia. El Gobierno de la Ciudad tomó una decisión inconsulta", indicó la ministra de Seguridad sobre los enfrentamientos y la comunicación que se hizo por altavoz a los asistentes sobre que a las 16:00 finalizaba el velatorio y se cerraba la fila, lo que generó un descontento generalizado.Ese operativo tuvo como responsable primario al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es quien tiene la responsabilidad de la seguridad ciudadana en la Ciudad. Nosotros acordamos con ellos apoyar ese operativo con fuerzas federales".Al respecto, aseguró que se constituyó "un comando unificado en el departamento central de policía con responsables de Policía Federal, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval"."La Ciudad se ocupó de la seguridad de esa pasarela por la que las personas iban transitando", remarcó la ministra.Y agregó: "Ahí hubo un incidente en la zona de Avenida de Mayo y 9 de Julio que supuso la represión de parte de la Policía de la Ciudad. A mí se me hizo llegar que la Ciudad avisa a la gente que estaba en esta zona que el tiempo de la visita terminaba a las 16:00. Esta información en ese momento era cierta, que fue una decisión de la familia. Y bueno, ahí se producen esos incidentes y el desbande de la gente que hace más presión sobre plaza de Mayo y las rejas de Casa Rosada".