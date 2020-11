Fernández, sobre incidentes en velorio: "Hubiésemos querido que no pase"

Sociedad Declaró uno de los enfermeros que cuidó a Maradona antes de morir

En el marco de la caótica despedida d Diego Maradona en Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández aseguró que "si no hubiéramos organizado esto, todo hubiese sido peor, era imparable" y agregó que "esta gente que estaba en el camino" viendo pasar el cortejo con el féretro "una hora atrás no sabía que Maradona iba a pasar por ahí"."Todo funcionó bien" hasta que al ver que no podían ingresar a Casa de Gobierno para despedir a Diego Maradona, "algunos se precipitaron a la puerta de entrada y rompieron la puerta de entrada", dijo el mandatario en una entrevista con radio Continental.Por otro lado, el jefe de Estado recordó al futbolista con afecto y señaló que "Maradona es del mundo, no es de Argentinos, ni siquiera es de los argentinos, ha trascendido las fronteras"En ese sentido, agregó: "Lo único q le pido a dios es que de le el lugar que se merece, poca gente en la Argentina nos dio la felicidad que nos dio Maradona"."El que piensa que detrás de todo esto hay un acto político no tiene la menor idea de qué significa Maradona en el sentimiento argentino", agregó.El Presidente se refirió los enfrentamientos entre la Policía de la Ciudad y los fanáticos de Diego Maradona que se desarrollaron esta tarde. Muchos seguidores comenzaron a saltar las rejas de la Casa de Gobierno y pasar al al jardín sin ningún tipo de control, pese a los intentos policiales para dispersarlos.La despedida de Diego Maradona se desbordó alrededor de las 15. La sala dentro de la Casa Rosada se vio colmada por el ingreso masivo de hinchas, muchos de los cuales treparon las rejas de acceso, lo que motivó el retiro del féretro y el traslado hasta el Salón de los Pueblos Originarios, ubicado a unos 30 metros, donde continuó un velatorio íntimo.El propio Alberto Fernández junto a Santiago Cafiero salieron al tradicional balcón de Casa Rosada para calmar a la gente.Los simpatizantes circularon hacia la salida de Balcarce 24, pero muchos optaron por ingresar al patio de Las Palmeras, donde se quedaron unos minutos coreando el nombre del astro. De allí fueron desalojados por la Galería de los Bustos Presidenciales, donde algunos tiraron y rompieron el de Hipólito Yrigoyen.El velatorio, cuya culminación estaba prevista a las 16, se iba a extender hasta las 19, pero los incidentes adelantaron nuevamente el final.