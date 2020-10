Macri negó un acercamiento con el oficialismo y puso condiciones para el diálogo

Siempre vamos a estar dispuestos al diálogo para defender las libertades y el respeto a la ley. Buscamos la construcción de una agenda de desarrollo, que promueva la generación de empleo y de la producción, abiertos al mundo de una manera inteligente. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 30, 2020

En respuesta a la carta que publicó días atrás la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex presidente Mauricio Macri negó que exista un "acercamiento" entre el sector que él encabeza dentro de la coalición de Juntos por el Cambio y el oficialismo, aunque se mostró "dispuesto" a conversar y puso condiciones para sentarse a una eventual mesa de diálogo."Cuesta entender las motivaciones de la carta de la vicepresidenta dirigida al presidente (Alberto Fernández) y las versiones que sostuvieron que hubo acercamientos con gente de mi entorno. Quiero negar rotundamente esa información y cualquier acercamiento", enfatizó Macri.En mensajes publicados en su cuenta personal de la red social Twitter, el líder del PRO indicó, de todos modos: "Siempre vamos a estar dispuestos al diálogo para defender las libertades y el respeto a la ley"."Buscamos la construcción de una agenda de desarrollo, que promueva la generación de empleo y de la producción, abiertos al mundo de una manera inteligente", agregó."Al mismo tiempo, ratifico la voluntad de JxC (Juntos por el Cambio) y mía de sentarnos con otras fuerzas en una mesa pública de diálogo que siga las siguientes condiciones: la Constitución Nacional sobre la mesa, dar de baja el embate a la Justicia, al procurador, a la Corte y a la propiedad privada", remarcó finalmente Macri.El ex mandatario considera que luego de las tomas de tierras en Guernica, en la Patagonia y el conflicto familiar en el campo de los Etchevehere en Entre Ríos, la propiedad privada se encuentra en discusión en la Argentina.A la luz de esos episodios que pusieron sobre el tapete del debate público el problema de la distribución de las tierras, el Gobierno nacional ratificó que está comprometido con la defensa de la propiedad privada y que ese no es un problema en la Argentina, pero desde la oposición insisten en presentarlo como una amenaza latente.La respuesta del líder del PRO a Cristina Kirchner, la figura con la que polariza, llega en momentos en que su autoridad dentro de Juntos por el Cambio fue puesta en cuestión a raíz de declaraciones de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien aseguró que "Macri ya fue".Alineada con Horacio Rodríguez Larreta, a quien apoya en la interna de Juntos por el Cambio en la carrera por la candidatura presidencial del espacio opositor, Carrió ratificó el apoyo a Daniel Rafecas (postulado por el Gobierno) para el cargo de Procurador General de la Nación, postura que choca con el ala dura del macrismo.