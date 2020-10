El vecinalismo ratificó el respaldo institucional a la gestión de Bordet

Salud

Encuentro para plantear necesidades y marcar caminos

El gobernador Gustavo Bordet compartió una jornada de trabajo con los intendentes vecinalistas, con quienes abordó la situación sanitaria y financiera de la provincia y el programa de obras previsto para 2021. Allí ratificó el rol de los jefes comunales en la definición de obras para sus ciudades.En el encuentro, que se realizó en Oro Verde, la conducción del vecinalismo llevó "la tranquilidad de la colaboración que siempre ha tenido para con las políticas provinciales. Esto sigue y está cada vez más fortalecido. Así que conformes con esta instancia", hicieron saber.Acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta; los ministros de Economía, Hugo Ballay; de Gobierno, Rosario Romero; y de Planeamiento Marcelo Richard; y el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, el mandatario señaló que la reunión fue "una oportunidad para analizar varias situaciones que tienen que ver con lo cotidiano, pero también con las proyecciones económicas, con lo financiero hacia adelante; con temas de seguridad y salud".Al respecto, hizo notar que "en el Presupuesto Nacional está incluida la obra del acueducto que va a servir de agua potable de río a toda el área metropolitana y particularmente a esta localidad de Oro Verde, donde va a haber una gran cisterna. Estimo que antes de fin de año se estaría licitando".En cuanto al presupuesto provincial, consideró que "hay muchas obras que son de interés de los municipios y es ahora el momento de poder ir haciendo las reservas previstas e incorporarlas al texto de la ley para poder tener la garantía de las obras el año que viene".El mandatario informó a los intendentes sobre la situación actual. En ese sentido, señaló que "estamos teniendo el incremento de casos en Entre Ríos de manera sostenida. Los últimos días estamos advirtiendo que, de tener concentrado el 90 por ciento de los casos en dos ciudades, que eran Gualeguaychú y Paraná, hoy esas dos ciudades concentran el 45 por ciento de los casos; el 55 por ciento restante está en otras localidades de la provincia".Por eso, dijo, "estamos conversando con los intendentes para poder ir tomando medidas que puedan generar acciones que tiendan a controlar el estado de casos que puedan presentarse, que básicamente -además de todo lo que se sabe en cuanto a medidas preventivas, de distanciamiento, de higiene- tienen que ver con intervenir fuertemente en evitar reuniones sociales y circulación de personas en la vía pública, para poder garantizar, por un lado, que el sistema sanitario no colapse; y por otro lado, que la actividad económica que está habilitada no tenga que cerrar".Bordet aseguró que "el sistema sanitario en Entre Ríos está respondiendo bien. Si uno analiza la totalidad de camas de UTI disponibles, estamos en un 60 por ciento, que es la media del país. Hay ciudades donde tenemos mayor complejidad pero hay previstas cuatro regiones sanitarias".A su turno, la vicegobernadora Laura Stratta, tras destacar "la actitud que ha tenido Gustavo como gobernador siempre a la hora de pensar en todas y todos los entrerrianos", valoró que las y los integrantes de la Liga de Intendentes Vecinalistas "ante cada obra que muchas veces es municipal y no siempre es provincial, también están pidiendo la intervención a la provincia, el acompañamiento o hasta compartir una inauguración porque cada logro de ustedes es un logro más también para la provincia".Por otro lado, puso de relieve la forma de trabajo que llevaron adelante de manera conjunta los gobiernos municipales con el gobierno provincial en el marco de la pandemia: "Creo que hemos trabajado siempre de una manera muy respetuosa, muy empática y creo que ése es el camino que debemos seguir porque es la demanda que tenemos de la sociedad, de poder trabajar todas y todos para poder construir horizontes mejores para la provincia".La vicegobernadora además agradeció al intendente Oscar Toledo, a la viceintendenta de la ciudad anfitriona, Marianela Komar, y a cada miembro de la Liga "por creer en este tipo de espacios y por gestionar para cada una de sus comunidades".Por su parte el intendente de Oro Verde, Oscar Toledo, valoró el encuentro y dijo que fue, "una reunión muy productiva donde pudimos charlar diversos temas, lo que son obras para todas las localidades, también como estamos atravesando la pandemia"."Siempre destaco el federalismo del gobernador a la hora de tenernos en cuenta a nosotros. No somos del mismo palo político pero él siempre nos ha tratado de muy buena manera y la verdad que tenemos obras en todas las localidades", resaltó Toledo y dijo que en el encuentro "tratamos diferentes obras para las localidades y también hablamos de lo que es la pandemia de cómo estamos trabajando en las diferentes ciudades y también ya proyectando obras para el año que viene".En ese orden, brindó detalles de cómo están trabajando internamente y dijo: "Hoy estamos abocados a los cuidados internos, controlando que no haya fiestas clandestinas y también que en las plazas, que hoy están habilitadas, la gente puede estar y que no se amontonen más de 10 personas".Por último, se refirió al trabajo articulado que vienen llevando adelante, "en conjunto con la Policía local, lo que son los bomberos voluntarios de la ciudad y todo el cuerpo de inspectores del municipio".En tanto, José Luis Walser, intendente de la ciudad de Colón, valoró la instancia porque querían tener un contacto directo con el gobernador, "donde plantearle las necesidades de nuestras localidades. Agradecidos porque empieza también como decía el gobernador un camino, porque hoy planteamos las necesidades y después las vamos a ir siguiendo. Así que agradecidos con eso", indicó el intendente.En ese orden, dijo que "también le brindamos, en mi caso en representación de la conducción del vecinalismo entrerriano, la tranquilidad de la colaboración que siempre ha tenido el vecinalismo para con las políticas provinciales y es bueno que eso sigue y está cada vez más fortalecido. Así que conformes con esta instancia", finalizó.