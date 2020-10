Ratifican que el tránsito entre distintos departamentos sigue prohibido

Policiales Hubo un centenar de participantes de varias localidades en fiesta clandestina

El Gobierno nacional prorrogó el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) hasta el 25 de octubre, en el marco de la emergencia sanitaria establecida ante la pandemia de coronavirus Covid-19. En ese marco, Entre Ríos continúa, con las mismas características y protocolos que hasta el momento, en fase de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO).el fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes."Entre Ríos, completamente -con Paraná y Gualeguaychú incluidos-, están en situación de distanciamiento; o sea que en principio se puede circular dentro del departamento respetando las reglas de conductas", aclaró."Un ciudadano de Paraná sólo puede transitar en departamento Paraná; no puede ir a Diamante ni a otros departamentos, y a la inversa. La excepción es cuando se trata de una actividad laboral, la atención de un familiar o en una circunstancia especial, con certificado de circulación habilitante", especificó al respecto.Rodríguez Signes agregó que "el transporte interurbano e interprovincial está entre las actividades prohibidas; sí está admitido el transporte urbano para las personas que tienen que desplazarse para trabajar o por alguna urgencia".Consultado al funcionario provincial por la venta de pasajes para después de enero por parte de las empresas, éste comentó que "el hecho de que se vendan pasajes no debe generar la expectativa de que se soluciona todo en ese mes". "Serán pasajes condicionados a lo que suceda en esa fecha porque uno prevé que hasta que no haya una vacuna?", indicó.En relación a la vuelta a las aulas, Rodríguez Signes estimó que "seguramente, esta semana, el gobernador tendrá alguna definición"."Pero desde el momento en el que se no pueden realizar reuniones con más de diez personas, es muy difícil instrumentar en las escuelas que no están en condiciones de dictar clases en lugares abiertos", acotó al respecto."Hay cada vez más reuniones sociales, pero jurídicamente permanecen prohibidas y la pena es privativa de la libertad", comunicó al dar cuenta que "la Policía intervine y la Justicia Federal inicia un proceso penal porque se viola una norma que establece sanciones para quien realice acciones contra normas sanitarias aplicadas por una pandemia".Al dar cuenta que "es muy grave lo que está pasando", Rodríguez Signes apuntó que "se pueden flexibilizar actividades económicas y deportivas, pero las reuniones sociales son evitables". "No es necesario hacer una peña en este momento", sentenció."Gracias a las reuniones sociales, lo que lograrán es que se vuelva al aislamiento, y los más perjudicados serán los trabajadores", advirtió."Las playas son lugares abiertos, y en consecuencia, allí se pueden realizar reuniones de hasta diez personas y manteniendo las distancias", comentó al agregar que "en Paraná no hay ningún inconveniente con respeto a esto".Sin embargo, los dueños de los inmuebles argumentaron que su intención no era visitar la pequeña localidad, sino, "constatar el estado de sus casa-quintas"."En principio, tanto gobernadores como intendentes, de acuerdo a la situación epidemiológica, tienen facultades para aplicar restricciones. Si bien la regla es que está permitida la circulación, las autoridades provinciales y municipales pueden reglamentarlo", aclaró el fiscal de Estado.