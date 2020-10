Video: Dueños de casa-quintas no pudieron ingresar a Puerto Curtiembre

Un grupo de propietarios de casa-quintas ubicadas en Puerto Curtiembre se presentaron este sábado por la tarde en el acceso a la pequeña localidad, pero el comisario y un concejal les impidieron el ingreso, supo Elonce.



"Hace siete meses que no nos dejan entrar al pueblo, pero nosotros no queremos ir hasta el pueblo; solo constatar el estado en el que se encuentran nuestras propiedades porque desde marzo que no sabemos", argumentó a Elonce uno de los 20 dueños de terrenos y casa-quintas.



"El presidente de la comuna, que no se presentó a hablar con nosotros, dice que no podemos ingresar porque en Curtiembre no tienen casos de coronavirus, pero en otros lugares ya se levantaron esas prohibiciones. Por lo menos, exigimos un protocolo de permanencia aunque sea por media hora para ver cómo están nuestras propiedades", explicó.



"No queremos ir al pueblo a pasear, sino solo a constatar el estado de nuestras propiedades. Sabemos que ya robaron en algunas casas y no sabemos si fueron las nuestras porque son todas viviendas aisladas", apuntó.



Los propietarios de casa-quintas requirieron de la presencia de un escribano para que, mediante un acta, deje sentado que se les prohibió el ingreso a la pequeña localidad del departamento Paraná.



Se recordará que en el marco de la fase de distanciamiento por coronavirus en la que se encuentra la provincia de Entre Ríos, es libre la circulación dentro de los departamentos. (Elonce)