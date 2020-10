El Presidente analizó situación con gobernadores, de cara a la nueva fase

Así lo anticiparon a fuentes de Casa Rosada, que indicaron que el jefe de Estado estará "al frente de los anuncios", que serían en vivo, y no descartaron la posibilidad de que puedan participar "algunos gobernadores de manera virtual".



En ese marco, el Presidente anunciará el regreso a las aulas "de los alumnos del último año de la educación primaria y secundaria" en aquellos lugares que "el nivel de contagios lo permita", tal cual lo avaló este jueves el Consejo Federal de Educación, detalla NA.



En la tarde de este jueves, el presidente Alberto Fernández analizó con los gobernadores de las provincias y el jefe del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires la situación sanitaria del país con vistas a la nueva etapa del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto a causa de la pandemia de coronavirus.



El jefe de Estado, quien escuchó la opinión de los gobernadores por videoconferencia desde la Residencia de Olivos, estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Salud, Ginés González García, y de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.



En la reunión también participaron la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.



La etapa actual del aislamiento vence el próximo domingo, por lo que se espera que en las próximas horas las autoridades nacionales, provinciales y municipales anuncien las características que tendrá la nueva fase de aislamiento o distanciamiento social.



El mensaje presidencial de este viernes pondrá nuevamente el foco en "la necesidad de no relajar los cuidados personales", poniendo especial énfasis en las reuniones en lugares cerrados.



La última prórroga del aislamiento, el pasado 18 de septiembre, fue anunciada a través de un video que se publicó en las redes sociales del Gobierno, el cual tuvo una duración de poco más de dos minutos y las medidas fueron anunciadas por una voz en off.