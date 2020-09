Reuniones sociales y familiares siguen prohibidas: Qué sucede con la circulación

Paraná -su zona metropolitana- y Gualeguaychú salieron de la fase 3 del aislamiento, luego de que el Gobierno nacional oficializara la extensión del distanciamiento y el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 11 de octubre.el fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, Dr. Julio Rodríguez Signes.. Mientras que en el aislamiento, no se puede circular y las actividades que se pueden realizar son solo las excepcionadas, las habilitadas por el DNU", detalló., porque son las actividades que mayor contagio generan y son difíciles de controlar", remarcó al tiempo que agregó:; pero aunque involucren a menos de diez personas, si no se pueden practicar guardando la distancia de dos metros, es decir, si hay contacto, no se puede hacer", aclaró al ejemplificar: "Un partido de fútbol de 11 contra 11, aunque fueran 4 contra 4, no se puede hacer porque hay contacto; lo mismo para el caso de un partido de básquet"., señaló el fiscal de Estado.Consultado a Rodríguez Signes por qué estas localidades entrerrianas pasan de una instancia a otra, éste argumentó que "el decreto nacional establece parámetros para pasar de una categoría a otra", entre los que mencionó, "que el sistema sanitario soporte la cantidad de internados y que la tasa de contagios no se duplique en determinado tiempo"."La tasa de contagios en Paraná es alta pero se ha venido manteniendo en 60 a 80 casos aproximadamente, lo que hace que la curva de contagios esté aplanada; y eso hace que la autoridad sanitaria nacional coloque a la capital entrerriana y a Gualeguaychú en la categoría de distanciamiento", justificó.Al reconocer que es "extensa" la cuarentena, Rodríguez Signes anticipó que "si se volviera a situación de descontrol en la tasa de contagio, el gobierno nacional categoriza y ubica a las localidades en una situación de distanciamiento o aislamiento".Al finalizar, el funcionario provincial hizo hincapié en "la regla individual" de "evitar el contacto físico y las reuniones sociales que es donde las personas se relajan y están más tiempo, y porque es lo menos costoso de evitar"."Es mucho más difícil prohibir una actividad económica y onerosa que las regiones sociales", sentenció.