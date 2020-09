Jorge Busti presentó "Francisco Ramírez 200 años de identidad entrerriana"

El ex gobernador de la provincia de Entre Ríos, Jorge Pedro Busti, presentó, junto a Gonzalo Garcia Garro, Rubén Bourlot, Flavia Martínez Aquino, un libro sobre historia entrerriana.En diálogo con el programade, explicó que "en el libro tratamos de recordar los 200 años de Francisco Ramírez, 200 años de la identidad entrerriana, como se llama el libro. Recordamos hechos que sucedieron hace 200 años en esta provincia. Los pueblos que olvidan a sus fundadores, no pueden tener un futuro".Uno de los hechos más importante que aparece en el libro es la batalla de Cepeda. "Fue la primera vez Buenos Aires fue derrotado por dos caudillos, que uno era Francisco Ramírez y López de Santa Fe. A raíz de eso se firma el Tratado del Pilar y Buenos Aires termina con sus pretensiones monárquicas y se reconoce como una provincia más".Al respecto, comentó que "junto al gobernador fuimos a Pilar, en la provincia de Buenos Aires, y me ahí me di cuenta de la importancia que tenía Ramírez para otros y no para los entrerrianos".El ex gobernador, recordó que "el 29 de septiembre son los 200 años de la republica de Entre Ríos. No es que Ramírez quiso separar a la provincia, sino que quiso formar un conglomerado territorial junto a Corrientes y Misiones. El objetivo era defenderse de las invasiones de los portugueses, españoles y por supuesto las constantes invasiones de los porteños. La idea era consolidarse y llevar la Revolución de Mayo al Paraguay, cosa que no alcanzó debido a su fallecimiento"."El libro se vende en todos los kioscos y librerías de Paraná a un precio de $500, que es el valor del costo. No fue costeado por la provincia, fue por este grupo Ramiriano. La primera edición se vendió entera, asique logramos imprimir otra tanda y ya está disponible", señaló.