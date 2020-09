Protesta policial: "En ningún momento la institucionalidad estuvo en riesgo"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que "en ningún momento la institucionalidad estuvo en riesgo" la semana pasada durante las protestas de policías de la provincia de Buenos Aires en diferentes puntos del territorio bonaerense, incluso frente a la residencial presidencial de Olivos."No vimos en ningún momento la institucionalidad en riesgo", dijo el jefe de ministros, al tiempo que relató que la situación estuvo coordinada "en forma permanente con el gobernador" de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.Asumió que se trató de un conflicto que era "complejo" y que "arrastraba naturalmente cuestiones salariales", un reclamo que consideró "entendible", aunque no "el modo" de reclamar."Somos sensibles al reclamo, pero firmes a la hora de decirles que ese no es el modo de reclamar porque los patrulleros reclamando son menos patrulleros cuidando a las familias, a los vecinos y vecinas. Eso no lo podemos permitir", planteó el funcionario en una entrevista que hoy publica el diario La Capital de Mar del Plata.Destacó en este contexto la importancia de que "otras fuerzas políticas se expresen alrededor de lo que estaba sucediendo" y dejó claro que para el Gobierno nacional "en principio" se trató de "un reclamo salarial" aunque "siempre luego se tratan de subir algunos vivos a plantear otro tipo de cosas".La semana pasada, policías bonaerenses se concentraron en distintos puntos del territorio de la provincia para reclamar por mejoras salariales.Los policías se apostaron con móviles en lugares emblemáticos como Puente 12, en La Matanza, y frente a la residencia presidencial de Olivos.Luego de dos días de protestas, el Gobierno nacional anunció medidas para generar fondos que permitieran hacer lugar a ese reclamo que consideró justo, aunque rechazó la forma de protesta.Para generar esos fondos, la Casa Rosada anunció la recuperación de un punto de la coparticipación adicional que el anterior gobierno de Mauricio Macri le había cedido a la ciudad de Buenos Aires para destinarla a las mejoras salariales de la policía bonaerense.Finalmente, el jueves el gobernador Axel Kicillof anunció un incremento salarial y mejoras en los haberes de los efectivos de su provincia y, ese mismo día, el Gobierno porteño anunció que acudiría a la Corte para rechazar la medida.