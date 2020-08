Ampliarán la red de gas natural y entregaron nuevas viviendas en Federal

Foto 1/2 Foto 2/2

"Quiero dejarles el saludo del gobernador de la provincia. La idea era poder compartir, a través de los recursos que nos da la tecnología, este momento pero él está viajando a Buenos Aires, convocado por Presidencia de la Nación", dijo la vicegobernadora que participó, mediante teleconferencia, en la apertura de sobres de la licitación para ampliar la red de distribución de gas natural, realizada en el Salón Municipal de Cultura de Federal. En ese lugar estuvieron presentes la senadora provincial Nancy Miranda; el intendente local, Gerardo Chapino; el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; la secretaria de Energía, Silvina Guerra, y el titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Bisogni.



La ampliación de la red de distribución de gas natural, primera etapa, tiene un presupuesto de 36.356.307 pesos a marzo de 2020. La obra prevé tender 10.370 metros de cañerías, en un plazo de ejecución de 150 días corridos, para permitir la conexión al servicio de 750 familias aproximadamente.



"Hemos participado de un momento muy especial para la comunidad de Federal como es la apertura de sobres de la ampliación de la red de gas", dijo la vicegobernadora al término de la teleconferencia. Tras ello indicó que se trata de una "obra fundamental" para esa ciudad y destacó "el trabajo articulado entre el gobierno provincial, el municipio y la senadora Miranda para llevar respuestas integrales a las demandas que nos presenta la sociedad".



Luego mencionó que también se están por inaugurar en esa ciudad, "16 nuevas viviendas en el marco del programa Primero tu Casa que se ejecuta, a través del IAPV, en un ciento por ciento con recursos provinciales". A ello agregó que "hay proyectos que están en ejecución, ya casi finalizados, como las lagunas de tratamiento, el nuevo centro cívico y la residencia del Copnaf, y otros que están a punto de licitarse como la escuela integradora Quiróz y lo que justamente rescataba en este contexto y en ese momento es que, pese al distanciamiento y la pandemia, seguimos haciendo".



Finalmente, Stratta resaltó "la vocación del gobernador Bordet de trabajar fuerte en el norte entrerriano, que no haya ciudades de primera y de segunda, sino obra pública en cada rincón del territorio provincial, puesto que permite mejorar la calidad de vida, que es central, y generar puestos de trabajo en un contexto que es muy difícil para la mayoría de los argentinos y las argentinas".



En la ocasión, el intendente Chapino dijo que "es un placer enorme poder estar en este momento, y con el apoyo del gobierno provincial, en la apertura de sobres de más de 10.000 metros de ampliación de red de gas natural en la ciudad de Federal" y acotó que "hacía muchísimos años que no había una ampliación de parte del gobierno provincial y ahora nuestro gobernador Gustavo Bordet, nuestra vicegobernadora Laura Stratta, hicieron posible esta obra".



"Y otro hecho trascendental es la entrega de 16 viviendas del programa Primero tu Casa del IAPV", continuó diciendo el jefe comunal, y acotó que "es increíble la felicidad" de aquellos vecinos a los que se les adjudicaron las viviendas.



"Ser parte de esto, poner el terreno para las viviendas, ser los gestores de ellas y tener el apoyo del IAPV y de nuestro gobernador, también es realmente placentero", afirmó, al tiempo que comentó que, junto a los funcionarios, visitarán luego "la obra de lagunas cloacales, que se encuentra avanzada en un 85 por ciento y en los próximos cuatro meses seguramente se estará inaugurando".



Finalmente, dijo que está próximo "a inaugurarse una obra gestionada junto con la senadora Nancy Miranda que es el centro cívico de nuestra ciudad, construido en el ex hospital Justo José de Urquiza", y agradeció "la confianza que deposita el gobierno provincial y todos los ministros en nosotros que somos herramientas desde nuestro pueblo y queremos responderle a nuestro pueblo".



A su turno, la senadora Nancy Miranda agradeció el acompañamiento de los funcionarios presentes y de la vicegobernadora. Luego hizo referencia "a lo olvidado que estaba el norte entrerriano" y señaló que Gustavo Bordet desde su primera gestión "ha sido un gobernador presente en el departamento Federal pero no sólo porque nos atiende, sino por ver la necesidad y la urgencia que tenemos de algunas obras como esta del gas, de la red cloacal que se está haciendo y otras que posibilitan a la gente tener una mejor calidad de vida".



También destacó la construcción de nuevas viviendas en Federal y mencionó que hay "220 millones de pesos en obras, sin contar las viviendas", al tiempo que agradeció al gobernador, a la vicegobernadora y a los funcionarios provinciales por todo el trabajo realizado.