Bahl: "Habrá el doble de inspectores y las actas se enviarán a la Justicia"

Controles en el sector comercial

Protocolo para empresas que superen los 20 empleados

El intendente Adán Bahl, junto al Gobernador, Gustavo Bordet, brindaron un informe provincial en relación al coronavirus, en el cual anunciaron que van a restringir la circulación de personas en la ciudad de Paraná.Y agregó que "las personas que tiene que circular por la calle, deben hacerlo con responsabilidad, cuidado el distanciamiento y la higiene personal.".El intendente, mencionó que "en estos meses se han tomado una serie de medidas para acompañar el sistema de salud.".En ese sentido, dijo que "eso aseguró que las personas que esperan los estudios no estén ocupando un lugar primordial en los hospitales de alta complejidad como la Baxada, o el San Martín"."Estamos trabajando para darle un lugar apropiado a 60 personas con covid-19.", anunció.Al respecto, dijo que "por eso hemos decidido con el gobernador reformar aún más los controles en la ciudad de Paraná, en el área metropolitana de la región."."Es imprescindible que cada uno haga su parte, las medidas se deben aplicar en el ámbito laboral y familiar en el día a día. La responsabilidad es de todos. Queremos felicitar a los paranaenses que cumplen a raja tabla los protocolos, pero es necesario que siga así para sostener esta situación y mejorarla", mencionó.Y continuó: "Con esta comunicación, queremos que reflexionemos, esta es una lucha de toda la sociedad sobre algo desconocido como es la pandemia. DE esta situación vamos a salir, pero será más efectiva si lo hacemos juntos".Consultado por, sobre si el crecimiento del coronavirus en Paraná puede afectar a localidades vecinas, el intendente, dijo: "Si, hay muchas personas que viven en localidad aledañas a la capital entrerriana y que trabajan acá, por lo tanto el impacto es directo".En ese sentido, agregó que "hemos venido trabajando con los intendentes de las localidades de Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda, y dispusimos controles estrictos en los accesos al gran Paraná"."Durante el fin de semana hemos hecho 600 controles, de acuerdo a los relevamiento que tenemos. El cumplimiento del sector comercial oscila en el 95%, es un alto porcentaje. Se trabajó muy fuerte con los protocolos y los negocios lo están respetando correctamente", anunció.Al respecto, dijo que "lamentablemente hay personas que por diferente motivos no los están cumpliendo, y por eso nos vemos obligados a efectuar las clausuras correspondientes".Y advirtió que "Sobre este tema, comentó que "hemos realizado un protocolo de acción inmediata. Los protocolos habituales, tratan para prevenir el coronavirus. Pero implementamos una acción inmediata para el caso de que aparezca un caso positivo".A partir de ahí comenzamos a trabajar en el aislamiento y la desafección, que se informa a través de una declaración jurada. También, se les informa al sistema de salud lo sucedido para que estén preparados", explicó."Esto es para que llegado el momento, se aplique ciertas medidas y no se llegue al cierre prolongado y que se afecte la actividad económica", finalizó.