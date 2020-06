Cornejo sobre la cuarentena: "El gobierno exageró para meter miedo"

El diputado nacional y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, cuestionó la estrategia oficial implementada por la pandemia desde el 20 de marzo y advirtió que el presidente Alberto Fernández "exageró" su discurso "para meter miedo a la muerte" a la población.



El ex gobernador de Mendoza apuntó al Gobierno y subrayó que "hay muchas evidencias que muestran que no se hicieron bien las cosas".

Están presos de su propio relato y ahora tienen que seguir adelante", evaluó Cornejo.



A continuación los principales pasajes de la entrevista con NA:



- ¿Qué balance hace de los primeros 100 días de cuarentena?.

- El balance es malo. Necesitábamos un estadista en la Presidencia, que cuidara la economía y la salud. Fernández dijo: "Yo prefiero un 10% más de pobres, que 100.000 muertos", pero eso es falso, porque 10% de pobreza es tremendo, es más desempleo, más mala nutrición, más enfermedades y 100.000 muertos también es falso, porque no hay países con las características del nuestro que haya llegado a 100.000 muertes.



- ¿Cree que Fernández exageró con esa declaración?.

- Exageró, por supuesto, para meter miedo. El miedo a la muerte es "El miedo", no es cualquier miedo. Entonces lo hacen armónico con su relato y dicen que quieren que los evalúen por cantidad de muertos por Covid. Quieren mostrar que tuvieron pocos muertos por Covid comparados con Italia, con España y decir que eso fue exitoso. La verdad que acá están muriendo empresas, están muriendo actores económicos clave. Una empresa que se cierra es menos trabajo, menos consumo, y esto está ocurriendo.



- ¿Y qué debió hacer el Gobierno el 20 de marzo?.

- La otra chance era un estado inteligente, que testeara masivamente, algo que lo hizo, ni antes ni ahora. Hoy estamos en un nivel mejor, pero por debajo de otros países. Testear no era un tema menor, era invertir la carga de la prueba, porque estamos todos enfermos hasta que demostremos lo contrario. Hubo errores de gestión y falta de información. Hoy, con el diario del lunes, hay muchas evidencias que muestran que no se hicieron bien las cosas.



- ¿Por qué cree que el Gobierno adoptó esa estrategia?.

- Ginés González García dijo al principio que el Covid no iba a venir, que si venía, venía en junio, y que iba a ser más importante el dengue. No es que hubo un plan perverso detrás, sino por una imprevisión. Ahora hay mucho de relato, al decir que van a cuidar la vida, están un poco presos de su propio relato y ahora tienen que seguir adelante.



- Pero la cuarentena no ayuda al Gobierno con la economía.

- Pero la economía deshecha tiene mejor explicación, porque dicen: "La economía ya venía mal y con la pandemia se mezcló todo, pero aguantemos".



- ¿Eso dirá el oficialismo en las elecciones del año próximo?.

- Exacto.



- ¿Hasta cuándo resiste el Congreso con este modo virtual de funcionar?.

- Yo creo que debemos volver a las sesiones presenciales porque la virtualidad está funcionando para los proyectos que tienen acuerdos. Nosotros quisiéramos tratar proyectos con eje en la coparticipación, que son necesarios, pero no se pueden tratar. En la virtualidad se tratan los que tienen consensos.