Bordet: "Si no nos cuidamos los daños pueden ser mayores"

El transporte interurbano se suspendió en forma transitoria y se intensifican los controles sanitarios. Se ratifica la importancia del autocuidado y la responsabilidad individual."Tenemos que cuidar muy especialmente a la población con factores de riesgo y adultos mayores. Si bien hemos preparado nuestro sistema de salud para atender esta pandemia, no queremos que los entrerrianos o entrerrianas deban llegara situaciones críticas", dijo el mandatario."Sabemos de las dificultades que el aislamiento conlleva, tanto algunas actividades económicas, como a las familias y a las personas en sus afectos. Pero si no nos cuidamos los daños pueden ser mayores", explicó el gobernador.En tanto, la ministra de Salud de la provincia, Sonia Velázquez, detalló que en Paraná no hay circulación comunitaria del virus sino que se trata de transmisión local por conglomerado. Situaciones similares se han producido en localidades del departamento Colón, Islas y Federación.Dijo que por ello "se han tomado medidas contundentes" y reiteró la importancia de mantener el cuidado y acatar los protocolos. Reiteró la necesidad de extremar el distanciamiento físico y el uso de tapabocas, como así también que las personas que presentan alguna sintomatología respiratoria no se trasladen de un lugar a otro o no ingresen a las organizaciones tanto estatales o lugares de trabajo, teniendo la menor circulación posible de personas.Por otro lado, informó que al día de la fecha se registran 160 casos positivos Covid en la provincia, y que en las últimas 72 horas se ha venido trabajando sobre todo con las localidades de Ibicuy, Santa Ana y Paraná, "estableciendo algunas medidas contundentes".En ese marco, agregó que desde la Dirección de Epidemiología y el área de Vigilancia Epidemiológica se ha venido trabajando en forma conjunta con los COES locales de estas localidades a fin de poder realizar los aislamientos oportunos y poder clasificar los casos epidemiológicos, a fin de poder actuar y aplicar el protocolo de caso sospechoso.Luego indicó: "Particularmente queremos plantear evitar la circulación de la mayor cantidad de gente posible para poder disminuir el virus y la transmisión del virus respiratorio. En segundo, cuidar nuestra población con factores de riesgos, adultos mayores. Tenemos que preservarlo particularmente para que no estén expuestos ante contingencia que se presenta en la provincia de Entre Ríos, y particularmente en las ciudades mencionadas anteriormente", precisó Velázquez.Insistió en la importancia de mantener el distanciamiento físico y extremar las medidas de higiene, sobre todo de las superficies de contacto, y dijo que se estableció en la provincia el control del transporte interurbano, además de las medidas que tengan que ver con el distanciamiento físico.La ministra precisó que este lunes el gobernador nos ha dado indicaciones expresas al Comité Interinstitucional a fin de poder evaluar varias medidas que tienen que ver con la suspensión del transporte interurbano, y seguir con las otras medidas para que circule la menor cantidad de gente posible, y para que las personas tengan distanciamiento físico entre sí.Otra medida es, en este resguardo de las personas con factores de riesgo, tratar que los niños no circulen y no visiten a sus adultos mayores o familiares con factores de riesgo. En ese sentido, extremar las medidas de los protocolos que tiene autorizada cada una de las actividades que ya se encuentran con autorización comercial o productiva. "En eso, también extremar el cumplimiento de esos protocolos, y sobre todo cuidar el status que ostenta en este momento para estas ciudades que, todavía quizás están sin circulación activa o sin transmisión local por conglomerado", detalló.Por otro lado, Velázquez manifestó que se han extremado los controles en los pasos fronterizos de ingreso a Entre Ríos de personas provenientes de otras provincias, no sólo de las que tienen circulación activa, donde se han instalado dispositivos y puestos sanitarios.También informó que en el día de la fecha el gobernador Gustavo Bordet instruyó a la Jefatura de Policía y al Ministerio de Gobierno a "extremar las medidas que tengan que ver con la restricción y el control exhaustivo para todas las personas que vengan lugares con circulación activa a nuestra provincia".