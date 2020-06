Coronavirus: Confirman que "en Paraná hay circulación por conglomerado"

Son 160 los casos confirmados de coronavirus en Entre Ríos

Política Extreman los controles en los pasos fronterizos de la provincia

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, confirmó, explicó el director provincial de Epidemiología, Diego Garcilazo.Se trata del caso de una trabajadora de la Cooperativa Farmacéutica del Litoral , cuyas autoridades habían confirmado aque "la mujer, de entre 35 y 40 años, se encuentra internada en el Hospital de la Baxada de Paraná tras dar positivo de coronavirus"., aclaró Garcilazo al remarcar: "Los casos confirmados hasta ahora estarían relacionados a este conglomerado, por eso, la definición epidemiológica"."La fase de transmisión local por conglomerado significa que la mayoría de los casos diagnosticados tienen un contacto con algún caso ya confirmado", aclaró.En la oportunidad, acotó que en relación a uno de los casos positivos para COVID-19, "recién se inicia la investigación del nexo epidemiológico".. "La concentración de casos se dio en las últimas semanas", aclaró Garcilazo al comparar que "la semana pasada hubo 53 casos confirmados, y en la semana previa, eran 42".Este lunes se confirmaron 16 casos, de los cuales, 10 fueron registrados en Paraná, un caso en Gualeguaychú y cinco en Santa Ana.Asimismo, indicó Garcilazo que los pacientes que dieron positivo para COVID-19 tienen "entre los 20 y 40 años"; aunque también se registran "menores de 10 años y adultos mayores".En relación al estado clínico de los pacientes, el funcionario aclaró que "la mayoría de los 126 pacientes cursa sintomatología leve; no han podido distinguir su cuadro de un resfrío común o un estado gripal".Comunicó, además, que "un paciente de 70 años se encuentra internado en terapia".En ese sentido, Garcilazo explicó que "quienes estuvieron expuestos al virus, por haber viajado a zonas de transmisión de comunitaria o porque estuvieron en contacto con pacientes positivos para COVID-19, éstos pueden pasar por la fase de incubación -que va de 5 a 15 días- durante la que no sentirán ningún síntoma y tampoco se lo podrá determinar a través de ningún tipo de estudio de diagnóstico"."Pasada la fase de incubación, la persona empieza a iniciar el cuadro clínico y es ahí donde se debe realizar el testeo de PCR, que es cuando se da la mayor carga viral y la menor posibilidad de detectar falsos negativos", aclaró.Fue por eso que encomendó "a aquellos que se consideren contacto estrecho, es decir, que han estado expuestos al virus, y todavía no han tenido síntomas, que respeten los 14 días de cuarentena".