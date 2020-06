Velázquez: "Tenemos que ser responsables desde lo individual y lo colectivo"

Tras la confirmación de cuatro nuevos casos positivos de coronavirus en Colón, la ministra de Salud, Sonia Velázquez hizo saber que se está desarrollando una estrategia de vigilancia epidemiológica por cada uno de los casos porque se trata de personas de núcleos familiares diferentes.También le solicitó a los presidentes municipales que puedan resguardar con la responsabilidad, monitorear las flexibilizaciones que se han autorizado tanto por el DNU del Presidente como por la provincia a fin de poder "seguir sosteniendo el estatus sanitario que nosotros hemos venido teniendo".Pero, "si la ciudadanía no toma conciencia de que tenemos que seguir respetando tanto el distanciamiento como las medidas de higiene, va a ser una situación que se va a complejizar más", opinó.Sobre los nuevos casos reportados la titular de Salud Sonia Velázquez, informó que "efectivamente el laboratorio de epidemiología provincial a través de epidemiología de provincia ha confirmado nuevos cuatro casos correspondientes a la localidad de Colón", y explicó que "se trata de cuatro personas jóvenes que están en buen estado de salud, uno sí está en internado en monitoreo clínico, lo llamamos clínicamente estable y estamos estudiando el nexo epidemiológico". En ese sentido indicó que "sí hemos establecido la referencia que uno de ellos tuvo contacto con personas que viajaron a provincia de Buenos Aires".Explicó que las personas están en la ciudad de Colón, y "a partir de esto nosotros desarrollamos toda la estrategia de vigilancia epidemiológica por cada uno de los casos tratándose de que son personas de núcleos familiares diferentes"."Por lo tanto lo que hacemos es un llamado a toda la ciudadanía que sigan respetando todas las pautas tanto de distanciamiento físico pero también que sigan respetando la cuarentena. El país no ha salido de la cuarentena, del aislamiento social, preventivo y obligatorio".Recordó que las reuniones de tipo social "no están habilitadas", y en referencia a los casos confirmados, estimó que "estas reuniones deben haber tenido alguna frecuencia previa y además, teniendo en cuenta que tomaban contacto con personas que viajan a provincias y ciudades de circulación activa"."Los últimos casos que nosotros hemos confirmado en la provincia de Entre Ríos han sido casos que vinieron de lugares de circulación activa, lo que estamos haciendo es un llamado a la ciudadanía pero también al monitoreo cívico de cada localidad para que puedan guardar las autorizaciones que se han emitido", afirmó.En ese sentido, apuntó que "así como en otra localidad tuvimos que cuarentenarla en este momento, el Coes provincial estamos reunidos evaluando la posibilidad de volver a Fase 4 en las localidades que se nos presenten situaciones de más casos positivos o que vayamos teniendo más confirmación de casos sospechosos". En ese punto, ejemplificó que a partir del anterior caso confirmado este martes se aislaron a 80 personas en las localidades del departamento Uruguay. "Estamos monitoreando desde la vigilancia epidemiológica. Mañana se constituirá un equipo en Concepción del Uruguay para tener un desarrollo de la estrategia sanitaria junto con el equipo epidemiológico y de salud concretando accionen en esa localidad", informó.Adelantó luego que "así se irá trabajando, como se ha venido haciendo con cada una de las localidades, además de solicitarles a las autoridades municipales que pongan la responsabilidad en la rectoría que tienen que ejercer para mancomunar esfuerzo para no volver a fases anteriores porque la ciudadanía responsable viene haciendo muchos esfuerzos para que otras hagan acciones que no guarden la distancia física, además de las medidas que en este caso no se han tomado habida cuenta del resultado que se tiene en esa localidad", completó.