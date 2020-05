Transporte: Paraná Futura ideó un proyecto basándose en necesidades del vecino

El Bloque Paraná Futura, realizó un relevamiento en las comisiones vecinales de la ciudad para saber cuáles son las necesidades de los vecinos a la hora de usar el trasporte público. A partir de eso, crearon un proyecto integral para intentar resolver el conflicto."Estamos viviendo una situación muy particular como sociedad, y eso nos desafió a buscar medios para poder seguir en contacto con las personas, ya que queremos conocer la realidad que vive el vecino", expresó aEmiliano Murador, concejal del Bloque Paraná Futura."A través de las plataformas digitales pudimos coordinar un par de reuniones con algunas vecinales, para poder saber qué es lo que está pasando y afectan su día a día y sobre todo por el transporte de pasajeros".Al respecto del paro de colectivos, Anabel Beccaría dijo que "es un conflicto que viene gestión tras gestión.Y agregó que "los vecinos nos han transmitido que los problemas que tienen con respecto al paro que es no se pueden trasladar a sus empleos, y muchos han adoptado la modalidad de caminar o andar en bici, ya que tomarse un remis les resulta muy caro".Sobre su propuesta sobre este conflicto, contó que".Murador, explicó que "nosotros presentamos una propuesta para que se desarrollen las condiciones óptimas para que el vecino elija cuál sería su manera más fácil de poder trasladarse en la ciudad".", agregó."Tampoco se terminó de establecer el tema del boleto combinado. Entendemos que como está determinado el sistema no se podría implementar la propuesta que nosotros presentamos".El edil, dijo que "sabemos que estamos en una coyuntura que genera problemas, pero siempre se están resolviendo los conflictos cotidianos, pero a la larga terminan siendo insuficientes, por eso queremos un sistema integral que sea reformulado desde el inicio, para que se sostenga en el tiempo, y resuelva los problemas estructurales de raíz".Por su parte, Beccaría aclaró que "si las condiciones se dan, en breve estaremos presentando un proyecto de ordenanza, y es la propuesta que estamos trabajando con las vecinales"."."Hace un tiempo presentamos un proyecto, instando a la conformación del organismo que controla la movilidad en la ciudad, y no está funcionando, según tenemos entendido no se han reunido desde mitad del año pasado", finalizó.