Se aprobó el proyecto del parque industrial de Victoria

Resolución

La vicegobernadora Laura Stratta, junto a la ministra de Salud, Sonia Velázquez; al ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Social, Juan José Bahilllo; y con la presencia de legisladores provinciales, entregó al intendente Domingo Maiocco la resolución que aprueba el anteproyecto de obra del Parque Industrial de Victoria.Entre otros puntos, la resolución establece el cuidado de ambiente y la posibilidad de gestionar fondos a nivel nacional."Para nosotros es importante poder compatibilizar el sector turismo también con el industrial que tiene que ver con una mirada que genere puestos de trabajo, y como decía el intendente Domingo Maiocco teniendo en cuenta el tipo de industrias que se radican para también poder cuidar el ambiente", expresó la vicegobernadora, destacando que la resolución establece que se instalarán industrias "tipo seco", es decir de las que no requieren la instalación de una planta de tratamiento de efluentes.Stratta agradeció al gobernador Gustavo Bordet; a la ministra de Salud, Sonia Velázquez; y al ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Social, Juan José Bahilllo, por el trabajo que permanentemente se viene realizando en la provincia "priorizando la salud de las personas, con el fortalecimiento del sistema sanitario pero también ocupándonos de la dimensión social y económica", afirmó durante el encuentro realizado en la Municipalidad de Victoria.Además, destacó la importancia de mostrar el trabajo articulado. "Cuando hablamos de articulación no solamente hablamos de los diferentes niveles del Estado: nacional, provincial y local, sino también de la participación de las organizaciones de la comunidad, de legisladores, y de todos los que necesitamos que 'tengan puesta la camiseta'", subrayó.Por último, la vicegobernador evaluó el contexto epidemiológico que hoy tiene la provincia de Entre Ríos, en el marco de la pandemia por el Coronavirus. "Es el resultado de las acciones que llevamos adelante pero también por el fuerte compromiso ciudadano que hay, y al que seguimos apelando, porque cuando nos cuidamos nosotros también estamos cuidando a la comunidad", remarcó.A su turno, el ministro Bahillo se refirió a resolución que aprueba el anteproyecto de obra del Parque Industrial de Victoria y detalló los alcances de la misma. "Esta resolución permite gestionar fondos a nivel nacional, porque hay un compromiso por parte del gobierno nacional de girar fondos a los parques industriales de las provincias, para el desarrollo de infraestructura, cerco perimetral, red de gas natural, entre otras obras", explicó.Seguidamente, el ministro habló sobre la agenda de trabajo conjunta entre el gobierno provincial y los municipios. Mencionó la continuidad de obras de gas natural para el Parque termal, cuyo proceso licitatorio se encuentra muy avanzado y tiene una inversión estimada en 40 millones de pesos.Bahillo también destacó el "permanente seguimiento que realiza la vicegobernadora sobre el proyecto de la obra vial de circunvalación" dejando en claro que "hay una decisión del gobernador de priorizar esta obra, junto con otra importante como es la del acceso a la localidad de Maciá, obras tienen una inversión estimada en 250 millones de pesos". "Esto no se resolverá de un día para el otro y más en este contexto difícil que estamos viviendo, pero no queríamos dejar de compartir esta agenda de trabajo conjunta para el desarrollo local y regional", manifestó.El Ministro de Producción resuelve en su Articulo 1° aprobar el anteproyecto de obra del Parque Industrial de Victoria, en su primera etapa, conforme al estudio del Proyecto Técnico Ejecutivo y documentación presentada por por la Municipalidad de Victoria, de conformidad a lo establecido por el Articulo 2° del Decreto N° 7.358/87 MHEOP, reglamentario de la Ley N°7.957 y demás fundamentos vertidos al respecto en los considerandos precedentes.-En tanto, el Artículo 2 establece que en el Parque Industrial de Victoria sólo podrán radicarse industrias de tipo "seco", es decir aquellos que no requieran de una plan la de tratamiento de efluentes de conformidad a lo establecido Ordenanza N 3.369 del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Victoria.-