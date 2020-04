Cómo sería la cuarentena desde el próximo lunes: Los datos para el nuevo formato

Con diferentes datos

Un ejemplo

Hasta agosto

Monitoreo

Lo de esta semana sirve como ensayo

Criterios locales

Estar atentos

Los puntos que evalúa

. Así será, según el esquema que define el Gobierno,No es una fórmula rígida, sino que tomará una serie de parámetros para establecer qué se permitirá, y qué no en cada provincia.El modelo, que termina de diseñar el comité de emergencia por el COVID-19,"¿Tiene sentido que una ciudad donde no hay casos ni circulación del virus, siga con los comercios cerrados? No. Pero hay que ser cuidadosos y controlar bien para que el virus no llegue", explican como regla.Dan otro ejemplo. Una industria PyME, en Santa Rosa o en Paraná, que no está en un cordón industrial, con 10 empleados que no van a trabajar en colectivos, podría volver a abrir, siempre con protocolos sanitarios., explican desde Gobierno., tampoco está previsto que vuelva el transporte interjurisdiccional de media y larga distancia entre distintas ciudades.Habrá una cadena de instancias de definición:, pero la decisión final será de los gobernadores que tendrán facultad para disponer, o no, la apertura.Esta semana, mientras monitorea cómo impacta la flexibilización que incorporó once nuevos sectores y anticipa un incremento de la circulación, el gobierno terminará de establecer el formato., según anticipan afuentes oficiales,Alberto Fernández repasó el formato que elaboran Ginés González García y su equipo de Salud junto al jefe de Gabinete Santiago Cafiero. En estos días se repetirá otro ritual: el presidente hará consultas con especialistas y gobernadores para escuchar pedidos y sugerencias."Desde Nación fijamos lo general, qué se puede hacer y qué no.", explica aun funcionario.por el factor de contagio que suponen esos ámbitos.En las reuniones diarias, que no distinguen días hábiles de fin de semana -el domingo, por la tarde, González García se reunió con su equipo-, se define el esquema.Otro detalle: hasta ahora, en el comité de expertos que asesoran al presidente,, serán clave en la definición de los elementos para la cuarentena focalizada.El mapeo que hace el gobierno toma, a grandes rasgos, estos parámetros:, a partir de lo cual se puede determinar si hay, o no, circulación comunitaria del virus. En el gobierno dicen que con la descentralización de los testeos, y la incorporación de test rápidos, se podría establecer con más exactitud el cuadro epidemiológico de cada provincia.: a mayor volumen de gente, más riesgo y más difícil que se controlen los protocolos y medidas sanitarias. Las ciudades chicas y los pueblos son, por eso, los que podrían flexibilizar antes.. Aunque no vuelva el transporte interjurisdiccional, el nivel de vinculo -y cercanía- con otras poblaciones puede ser determinante, porque incrementa la posible circulación del virus. Al mismo tiempo, se analizará la incidencia del transporte público: se priorizará las zonas donde la circulación sea personal o de grupos chicos., según la concentración y la circulación de empleados y potenciales clientes. Vale el criterio de zonas muy pobladas, que seguirían con cuarentena administrada. El ejemplo de más arriba vale: industrias pequeñas, que no sumen usuarios al transporte público.