Pesce, sobre colas en los bancos: "Vivimos una situación inédita, nos desbordó"

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, se refirió esta tarde al caos que se vivió desde esta madrugada en las instituciones bancarias, que abrieron sus puertas al público para el pago de jubilaciones y pensiones y reconoció que se vivió una "situación inédita que nos desbordó".



En declaraciones a a Télam Pesce planteó la necesidad de "insistir en el uso de los medios electrónicos para reducir el uso de efectivo como medio de pago" y evitar aglomeraciones.



Pesce destacó que, a pesar de los inconvenientes que se registraron en algunas sucursales, "tanto en el interior como en el ámbito metropolitano, la atención fue fluida, sin que faltara dinero".



El titular del Central consideró que no deberían repetirse estos inconvenientes, ya que a partir de ahora los bancos "permanecerán abiertos" para el pago de los beneficios de la seguridad social.



El funcionario admitió que la situación "desbordó" las previsiones iniciales, porque evidentemente "no fue suficiente" la solución que se pensó para hoy, que duplicaba las bocas de pago.



En otro orden, el presidente del BCRA admitió que tienen "en estudio" la posibilidad de habilitar otros trámites, además del pago a beneficiarios de la seguridad social.



Miles de jubilados, pensionados y beneficios de la AUH comenzaron desde ayer a la noche a hacer interminables colas en las puertas de los bancos, ante la reapertura de la actividad, lo que provocó aglomeraciones y falta de distanciamiento social, poniendo en riesgo la cuarentena en los sectores más vulnerables.



Horas más tarde, el Banco Central dispuso que los bancos abran este fin de semana, en su horario habitual según la jurisdicción, sólo para continuar con el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales de la Anses a aquellas personas que no cuenten con tarjeta de débito.



Así lo estableció el BCRA a través de la Comunicación A 6951 emitida hoy que amplió a mañana y el domingo la apertura de los bancos, que ya había sido establecida para hoy, para el lunes y para el martes, con el objetivo de atender a beneficiarios de haberes previsionales y pensiones integrantes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) 2020.



La medida extraordinaria también alcanza a beneficiarios de prestaciones, planes o programas de ayuda abonados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), como el ingreso familiar de emergencia a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo.



El objetivo, que apunta a las personas que no cuentan con el plástico para poder cobrar sus haberes previsionales o beneficios por cajero automático, es evitar la acumulación de personas y cumplir así con las prescripciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en todo el país para mitigar la propagación del coronavirus.