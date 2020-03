Trabajan en políticas de acompañamiento a sectores afectados por la cuarentena

Al término de la reunión de gabinete realizada este lunes, la vicegobernador Laura Stratta, comentó que "en primer lugar el gobernador compartió con el equipo de gobierno cuáles fueron los ejes temáticos de la reunión de ayer con el presidente Alberto Fernández y los 24 gobernadores". " Hizo una síntesis de cuáles habían sido los nucleamientos, las ideas centrales y la extensión de la cuarentena, pero también se efectuó un análisis del fortalecimiento del sistema sanitario, de las obras que se están ejecutando en los hospitales para poder fortalecer la red sanitaria no solamente pública sino también privada", acotó.



"También abordamos la dimensión social, las decisiones que se han tomado en el ámbito nacional, además de las estrategias provinciales que son muy claras en los ámbitos de contención social y vuelcan miles de millones que quedan en Entre Ríos en los sujetos, en las jubilaciones, en la Asignación Universal por Hijo, en la tarjeta Alimentar, pero también en los comedores escolares y en el refuerzo alimentario".



A continuación, Stratta precisó que "el gobernador ha instruido al ministro de la Producción y al ministro de Economía para que puedan tomar decisiones y elaborar políticas de acompañamiento a aquellos sectores de la economía, como los de servicio y el comercial, que son de alguna manera los más afectados en este contexto de cuarentena preventiva y obligatoria". Y Acotó: "En este aspecto no solamente en las reuniones de gabinete abordamos la situación sanitaria, la dimensión social que también claramente se ha evaluado el impacto, sino también la de los sistemas de producción, la de los sistemas del sector servicio y el sistema comercial que en nuestra provincia es muy importante y que va a requerir un enfoque justamente particular de acuerdo a las características de cada sector".



Luego sostuvo que "el esfuerzo es enorme porque cuando la economía está parada también los ingresos del Estado provincial paran y por eso es importante que los esfuerzos sean compartidos". En ese marco señaló que el Poder Legislativo acompañó la reducción de sueldos propuesta desde el Ejecutivo.



"También es muy importante que en el marco de la cuarentena preventiva y obligatoria podamos cuidarnos, cuidar a otros pero no estigmatizar en este aspecto. Hay muchos mensajes, las redes sociales ofician de alguna manera de medio para hacer circular noticias que son falsas y para estigmatizar gente que cumple con la cuarentena y que también debe ser tratada por el sistema sanitario como corresponde y como al Estado le compete", concluyó la vicegobernadora.