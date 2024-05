Hubo largas filas en el Túnel Subfluvial tras el partido por Copa Argentina

Foto 1/2 Foto 2/2

Se reportaron largas filas de autos en el Túnel Subfluvial tras el partido de Copa Argentina entre Newell’s y Deportivo Riestra. Al respecto, destacaron a Elonce el normal funcionamiento del operativo.



En primer lugar, el jefe del Puesto Túnel Subfluvial, Adán Favotti, señaló: “Hay que saber que por estos sectores están pasando los autos particulares. El grueso que va por colectivos están pasando por ruta 11 y en este momento se nos está juntando la gente particular con los hinchas de Newell’s regresando a sus casas”.



“El resultado hasta el momento ha sido positivo, no hemos tenido ningún inconveniente. Con respecto a la cantidad de vehículos no lo tenemos hasta ahora. Lo que sí podría decir es que hubo más de 2.000 vehículos de los que ingresan diariamente”, respondió a la consulta.



Acerca de la presencia de un helicóptero en Paraná, respondió que “el contralor de cómo están saliendo las cosas”.