Vecinos de barrio Macarone reclaman mayor seguridad en la zona

Vecinos de barrio Macarone reclamaron mayor seguridad en la zona tras varios robos y grescas que ocurrieron en los últimos días. Al respecto, Elonce salió a conocer la opinión de algunos de ellos sobre la situación particular de algunos.



“Hace una semana atrás, a las once de la noche hubo corridas y tiros por diez minutos sobre calle Moreno”, indicó.



Ingrid, en cambio, señaló que “son vecinos en alerta por WhatsApp. Pasa algo y enseguida se activa el grupo, sea tres de la tarde. Un domingo a las 15 de la tarde habían entrado a la casa de un vecino. Otro vecino encontró la olla en su tapial. El sábado pasado también porque había una señora cuando venían dos hombres tiraron unas cosas en las cocheras y después los buscaban móviles policiales. Hay rotura de vidrios que me hicieron a mí”.



“Más que nada reclamamos los puestos que estaban antes de la policía, que eran en San Luis y Moreno y Neuquén. En febrero se hizo una reunión en la plaza Italia con funcionarios de la octava. Me dijeron ‘quedate tranquila que San Luis y Moreno está cubierto por las cámaras’. Cuando pasó que me rompieron los vidrios las cámaras no registraron nada. Después preguntamos por el puesto de Neuquén, que muchos chicos van a la escuela del puerto que van con cosas caras porque van con muchos dibujos técnicos. Ahí me dicen que ‘el puesto de Neuquén siempre está porque neutraliza Neuquén, Chiclana y Zuviría, donde los robos más pasan”, señaló.



Mariela, otra de las vecinas, explicó: “Es un barrio que permanentemente está sufriendo del stress, de escuchar tiros, gente que se pega en la calle y me entero de los robos que se han dado”.