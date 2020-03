La Justicia crea Fondo Solidario con un aporte del 50% sobre la categoría

Prórroga del Receso Extraordinario

La media fue dispuesta hoy por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, durante reunión de Acuerdo, visto el decreto N° 486 del Poder Ejecutivo entrerriano. Los magistrados reunidos esta mañana, entendieron que si bien el STJ no tiene atribuciones para establecer un descuento en los términos dispuestos por el Poder Ejecutivo en el ámbito de su competencia, a lo que se agrega la intangibilidad constitucional de las remuneraciones de los jueces,, en consonancia con el decreto 486 del M.E.H.F. del 27 de marzo pasado, estará integrado por el aporte individual de quienes no manifiesten su voluntad en contrario, de acuerdo al mecanismo establecido.Asimismo,a las necesidades que, en forma coordinada con el Comité de Organización de Emergencia de Salud de crisis, se establezcan., el magistrado, funcionario o empleado con remuneraciones equivalentes a dichas categorías,, que deberá efectuarse desde la publicación de la presente en la página del Poder Judicial y hasta el 7 de abril de 2020 a las 13 hs. como máximo.También se invita a los jubilados de las categorías incluidas a adherirse al aporte y se solicitó a la Asociación Judicial de Entre Ríos y a la Seccional 12 de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, gestionar un aporte de sus asociados, en los términos propuestos.Asimismo,Por tal motivo se extiende el plan de contingencias que tendrás el tratamiento de un feriado judicial extraordinario por razones sanitarias, el que se establece sin perjuicio de la sujeción de todo el personal disponible a las necesidades del servicio y a la eventualidad de su convocatoria, por lo que no deben ausentarse de sus lugares de residencia.De tal manera,; medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables como las medidas de protección de personas; los servicios de guardia; las actuaciones con detenidos o presos, órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y niños, niñas y adolescentes.