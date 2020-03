Fernández: "Lo que no entre con la razón, va a entrar con la fuerza"

Sociedad Confirman otra muerte por coronavirus y suman ocho los fallecidos en Argentina

El presidente Alberto Fernández advirtió hoy que "lo que no entre con la razón, va a entrar con la fuerza" en relación a los ciudadanos que incumplen el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional, y estén circulando por las calles."Si hay gente que no está autorizada a salir, les aviso que, donde los encontremos, los detenemos y les vamos a sacar los autos. Son inconscientes", dijo el mandatario en un mensaje enviado al canal A24."Quiero que todos lo sepan y que todos me sigan ayudando, nos sigan ayudando. Es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo todos. Por favor, ayúdennos", pidió el mandatario.Según el jefe de Estado, esa cifra "no es nada" si se tiene en cuenta que a la Ciudad de Buenos Aires ingresan diariamente "9 millones de personas".