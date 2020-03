Cuarentena: El resultado "se empezará a ver en dos semanas", dijo el ministro

A pocas horas del comienzo de la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno nacional para frenar el avance de la pandemia de coronavirus, el ministro de Salud, Ginés González García, aseguró que si la población respeta esas medidas, el resultado se van a ver "en dos semanas".El funcionario explicó que los 31 nuevos casos detectados en las últimas horas, "se concentran mayormente en el Área Metropolitana de Buenos Aires y algunos de ellos ya no son importados", por lo que estimó que se está "inminentemente en la posibilidad de una circulación social del virus"."Es lo que siempre sucede, pero buscamos que pase paulatinamente. Hemos tomado todas las medidas antes que el resto. Hoy estamos en un punto de meseta que sube lentamente; en la medida en que hagamos lo que el Gobierno dispuso ayer, los resultados los vamos a ver en dos semanas", aseveró.En diálogo con radio Mitre, el funcionario insistió además en que "la única vacuna es el aislamiento". "No va a haber vacunas disponibles hasta dentro de 6, 8 o 10 meses, por eso nosotros lo que propiciamos es aislarse, cuidarse. No podemos cambiar para atrás; espero que cambiemos para adelante porque si no, el cambio lo va a hacer el virus", explicó Ginés.Por otra parte, el ministro aseguró que existe en la Argentina "stock de los medicamentos que en algunos lugares del mundo lo han usado con algún efecto positivo", por lo que no descartan utilizarlos con infectados.Consultado sobre la disponibilidad de respiradores, González García afirmó que el país tiene "capacidad productiva" y que toda la producción está a disposición del Estado.Consultado sobre las experiencias de otros países afectados por la pandemia, Ginés explicó: "El peor error fue largar las medidas tarde y escalonadamente. No sé qué pasó en Europa, pero quizás por tener un exceso de respeto hacia la democracia y el libre albedrío? el sistema asiático es más verticalista. Esto no es contra nadie; es a favor de todos. Hay que hablar de prevención"."Creo también que hay un subregistro de casos, principalmente en Italia. Algunos dicen que el virus en China se atenuó, pero también tomaron medidas muy drásticas. China cerró todo bruscamente. A Italia se le pasó; y tiene una población más envejecida", cerró.