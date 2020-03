El Gobierno decidirá hoy si se suspenden las clases en todo el país

Así lo anunció el presidente Alberto Fernández, quien adelantó que invitó al encuentro al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y a sus ministros de Salud y Educación, Daniel Gollan y Agustina Vila, respectivamente, ya que la provincia de Buenos Aires sería "la más afectada" por la decisión de suspender las clases.



En diálogo con Radio 10, Fernández remarcó que en la última reunión del comité de expertos se determinó que no por ahora no sería conveniente suspender las clases.



"Todos los científicos nos dijeron que no era conveniente suspender las clases. No era conveniente en la escolaridad primaria y secundaria porque el grado de infección en esos chicos es muy bajo y además ellos se recuperan con facilidad de esa enfermedad", indicó.



Y agregó: "Si los padres se van a trabajar y los chicos se quedan en casa. ¿Con quién se quedan? Los expertos llegaron a la conclusión de que se quedan con los abuelos, precisamente los más vulnerables a la enfermedad. Por eso recomendaron seguir con las clases".



Algunas provincias, como Misiones, Chaco y Jujuy ya se adelantaron y dispusieron la suspensión de las clases en los niveles primario y secundario. En la Argentina hasta el momento hay 42 casos confirmados de coronavirus de los cuales dos personas fallecieron, entre ellas una en Capital Federal y la otra en Resistencia, Chaco.