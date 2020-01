Estela de Carlotto afirmó que el Poder Judicial está "totalmente contaminado"

Política Fernández se reunió con representantes de organismos de Derechos Humanos

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, calificó hoy como "nefasto" al gobierno del ex presidente Mauricio Macri, y afirmó que el Poder Judicial está "totalmente contaminado"."Queremos recuperar los espacios perdidos durante el Gobierno nefasto que tuvimos anteriormente. Abuelas tiene un amplio panorama de lucha dentro y fuera del país, faltan encontrar víctimas vivas", enfatizó Carlotto, tras un encuentro con el presidente Alberto Fernández.En declaraciones a la prensa en Casa Rosada, indicó que durante la reunión "se habló mucho" de los jueces de los tribunales federales de Comodoro Py."El Presidente dice que desde el año 30 viene este problema y que se fue enrareciendo más con cada golpe de dictaduras y sobre todo la última, donde realmente ha influenciado mucho sobre el poder político de la Justicia, que es un poder enorme y que está totalmente contaminado", enfatizó.Consultada por el envío que realizó el papa Francisco de rosarios bendecidos para militares presos por crímenes de lesa humanidad, respondió: "La Iglesia piensa que todos somos hijos de Dios"."Un rosario significa 'yo no te perdono los delitos que has cometido ni te santifico porque mataste gente y fuiste un atroz personaje en la historia', sino simplemente con la esperanza de que conversos puedan decir lo que saben y nos ayuden a encontrar las 30 mil personas asesinadas y los 300 nietos que faltan", sentenció.