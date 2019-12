Juraron los 130 diputados y designaron a Massa como presidente de la Cámara

Video: Así juraron los Diputados entrerrianos en el Congreso de la Nación

La Cámara de Diputados realizó este miércoles su sesión preparatoria, en la que se tomó juramento a los diputados electos en los comicios del 27 de octubre. Además, se designó a sus autoridades, entre ellas, al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien fue consagrado como presidente del cuerpo a partir del 10 de diciembre en reemplazo de Emilio Monzó, que concluye su mandato.La elección del nuevo presidente de la Cámara, en reemplazo de Monzó, estuvo a cargo de los diputados que tienen mandato hasta 2021 y los que asumirán el 10 de diciembre próximo.En su discurso, Massa llamó a trabajar por un Congreso "sin grieta" y con "diálogo y consenso". "Los quiero invitar a que juntos, sin pasarnos facturas sobre el pasado, podamos recorrer el camino de los acuerdos y las políticas de Estado", afirmó.El flamante titular de la Cámara de Diputados destacó a su antecesor: "Le agradezco a quien me toca suceder y deja la vara muy alta, a mi amigo Emilio Monzó, que nos deja la idea de que el diálogo y el consenso son el camino".Sobre su tarea como presidente de Diputados, Massa dijo que "viene un tiempo de escucharlos y de trabajar codo a codo". "En la pelea y en la división la Argentina no tiene futuro como país", afirmó.Massa, que será presidente de la Cámara, fue ovacionado por los militantes que presencian el acto. El ex jefe de Gabinete kirchnerista juró junto a María Cristina Alvarez Rodríguez, Graciela Camaño y Andrés Larroque.La ceremonia también fue la presentación del líder de la agrupación La Cámpora, Máximo Kirchner, como presidente del bloque del Frente de Todos, luego de que ayer fuera elegido al frente de la bancada peronista, unificada desde el 10 de diciembre, en una reunión de la que participó el presidente electo, Alberto Fernández.Otro de los más aplaudidos y celebrado por la militancia fue el hijo de la vicepresidenta electa Cristina Kirchner. Máximo bajó desde su banca acompañado por el aliento de los militantes y al momento de jurar usó una frase de una canción del Indio Solari: "En este día y cada día, sí, juro", dijo el referente de La Cámpora. Esas palabras remiten a la canción "Ya nadie va a escuchar tu remera".Luego de sumar al Frente Cívico de Santiago del Estero y a los sanluiseños de Unidad Justicialista, así como otros aliados, como la tucumana Beatriz Avila, el santacruceño Antonio Carambia y el bonaerense Pablo Ansaloni, el Frente de Todos alcanzaría entre 120 y 121 legisladores, suficientes para superar al interbloque de Juntos por el Cambio, que tendrá 117.En tanto, Juntos por el Cambio ratificó la continuidad del radical Mario Negri como titular del interbloque, tras ser reelegido al frente de la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR).Además de la designación de Massa como nuevo presidente del cuerpo, fue elegido el vicepresidente primero, que corresponde a Juntos por el Cambio; la segunda vicepresidencia, que quedó para el Frente de Todos, y la tercera, que también ocupa un integrante de la oposición, y el resto de las autoridades del cuerpo.