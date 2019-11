El embajador de Palestina disertó en la Cámara de Diputados provincial

La visita de Hunsi Abdel Wahed se inscribe en el marco de un trabajo mancomunado de Extensión entre la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Sociedad Unión Árabe de Paraná.



La Cámara Baja declaró de interés legislativo la visita del embajador palestino en Argentina, quien estuvo en Paraná.



La Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner) y la Sociedad Unión Árabe de Paraná articularon la acción de extensión "Tarjeta Roja a los Muros", donde se busca dar a conocer la situación política, económica y social que atraviesa el Estado de Palestina hoy.



En el marco del ciclo de charlas sobre Pensamiento Nacional Estratégico y apoyando la iniciativa de estas dos instituciones, disertó en el recinto de la Cámara Huasni Abdel Waher sobre la situación actual de Palestina.



En diálogo con Elonce TV, Hunsi Abdel Wahed , manifestó: "Palestina siempre está en las noticias, lamentablemente casi siempre por tristes noticias. Entonces una parte de la labor nuestra es tratar de difundir y dar a conocer la realidad que vive el pueblo palestino, bajo ocupación israelí y tratar de tender puentes de entendimiento entre los pueblos".



Al ser consultado se refirió a la relación de Palestina con Israel, expresó: "Se trata de una potencia de ocupación y un pueblo que yace bajo ocupación, por lo tanto podrán imaginar la naturaleza de esta relación antagónica. Hay una potencia que pretende perpetuar la ocupación y un pueblo que anhela obtener su independencia y su libertad".



"Este tema es muy espinoso debido a que, a lo largo de tantas décadas, ha habido un bombardeo constante, sistemático, permanente, con desinformación con la intención de crear una realidad virtual paralela, que hoy mucho del común de la gente cree en esta realidad paralela", destacó.



Del mismo modo puso relevancia en que hay "mucho sufrimiento humano, mucha pérdida de vidas, sufrimiento de ancianos, de jóvenes, de niños, de mujeres, de todo el pueblo palestino. Para llegar a la paz hay que llegar a la convicción de que la paz es beneficiosa para todos. Mientras hay alguien que puede usufructuar de la guerra y no tiene que pagar ningún costo, es imposible llegar a la paz. Hoy el Estado de Israel que se siente avalado y protegido por la gran potencia, Estados Unidos, cree que no es de su interés la paz porque usufructúa de la guerra".



Desde la facultad de Trabajo Social, Gabriel Atelman destacó, respecto de la iniciativa que convocó al embajador de Palestina que están "buscando pensar la universidad más allá de las fronteras impuestas y pudiendo expandir también los horizontes, hermanándonos con otros pueblos y solidarizándonos también con situaciones de vulnerabilidad de derechos extrema, que se vive a nivel internacional".



"Desde la universidad creemos que es necesario construir puentes y lazos para realizar una agenda común que pueda representar los intereses, los sueños, las necesidades y las demandas de la sociedad toda", argumentó.



Por su parte, Mirta Cáceres, de la Sociedad Unión Árabe , aportó: "No solo son los muros de ladrillos sino los muros mentales, y por eso, adhiriéndonos con ellos, hemos hecho varias actividades en favor de Palestina". Elonce.com.