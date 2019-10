Asisten a familias afectadas por el temporal en varias localidades entrerrianas

Sociedad Un fuerte temporal con caída de granizo afectó a la ciudad de La Paz

El gobernador Gustavo Bordet y la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, se reunieron este martes para monitorear los daños provocados por el temporal de lluvia y granizo que azotó a distintas zonas, entre ellas La Paz, Seguí, Chajarí y Villa Elisa, y coordinar asistencia a los damnificados.Al término del encuentro con el gobernador, la ministra dijo: "Estamos en contacto con las zonas que resultaron afectadas por el temporal, básicamente La Paz, Chajarí y Seguí. Trabajamos en articulación con los intendentes de esas ciudades para enviar, sobre todo en el caso de La Paz, chapas para los techos que se volaron y elementos de primera necesidad a cada uno de esos municipios, con el fin de reforzar el acompañamiento a los sectores que resultaron afectados por el fenómeno climático". Además, precisó que se continúa el monitoreo por el alerta meteorológico que rige en parte del territorio entrerriano.Durante la mañana, desde la cartera social se brindó asistencia a través del programa Mil Techos para las familias damnificadas, donde además de chapas y tirantes, se enviaron módulos alimentarios, nylon y colchones.En tanto, desde Defensa Civil se informó que el sector norte y centro de la provincia fue el más afectado por el temporal, con abundante lluvia y caía de granizo en algunas zonas. En La Paz y Sauce de Luna hubo voladuras de techos y caída de árboles.El director de Defensa Civil, Lautaro López, precisó que de acuerdo al informe recabado por el Departamento de Meteorología de la repartición, "en las últimas horas se registraron fenómenos consistentes en lluvias; chaparrones, algunos intensos e intermitentes, y en ciertos casos acompañadas de actividad eléctrica y mangas de granizo, pequeñas en general y por muy poco tiempo".La situación afectó a gran parte del sector central de la provincia, aunque los registros de lluvias, en promedio regional, no resultaron importantes ya que fueron cercanos a los 20 milímetros.Desde el organismo se estableció contacto con presidentes municipales y funcionarios de la provincia de las localidades de Federal, Feliciano, Federación, Viale, Diamante, Basavilbaso, General Ramírez, Paraná, Valle María, Rosario del Tala, 1° de Mayo, Gualeguay, Villaguay, La Paz, San Benito, San José, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Concordia, La Criolla, entre otros, "con quienes articulamos información, actualizando escenario, tendiente a limitar riesgos", señaló López.El funcionario destacó que "en general no se registraron dificultades de importancia, con necesidad de intervención. De igual modo, se sigue monitoreando la situación, como así también se están relevando consecuencias".La ciudad de La Paz fue de las más afectadas hasta el momento por el temporal, donde se produjo la voladura del techo de una construcción precaria y caída de ramas de árboles. En Sauce de Luna, se comprometieron algunos techos de viviendas y hubo árboles caídos.Remarcó que la ocurrencia de condiciones más significativas fue en el sector norte, donde todavía se desarrollan situaciones inestables; y en centro de la provincia, donde han cedido las condiciones meteorológicas.López destacó el trabajo del Departamento de Meteorología de la Dirección de Defensa Civil, que distribuye pronósticos extendido y regionalizado cada tres días y alertas meteorológicos, lo cual "nos permite brindar asesoramiento y asistencia técnica a los municipios y juntas de gobierno, tendientes a limitar riesgos, permitiéndonos articular con distintos organismos, municipales, provinciales o de la sociedad civil, como son las Asociaciones de Bomberos Voluntarios".Desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se informó que los caminos naturales se encuentran pesados para transitarlos, en tanto que no hay inconvenientes en los de broza y ripio. Además, se recomienda transitar con precaución por las rutas pavimentadas ante el exceso de humedad en la calzada, mantener distancia de frenado y salir con tiempo.Los departamentos La Paz y Uruguay han sido, hasta el momento, los más perjudicados por el mal tiempo. En el primer lugar, las precipitaciones alcanzaron 30 milímetros; y 33 milímetros en Uruguay, donde llueve desde ayer.Por otra parte, se informó que no se han registrado daños en la red vial por las malas condiciones del tiempo que fue acompañada de caída de granizo en algunos lugares como Tala, Seguí, Pueblo Moreno y la capital provincial.