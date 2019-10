Scioli: "Alberto Fernández estuvo sólido y contundente"

El ex candidato presidencial, Daniel Scioli, estuvo presente en el debate que se realizó en Santa Fe y fue nombrado en el inicio del mismo por el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández.Al respecto, el ex mandatario de la provincia de Buenos Aires, dijo que lo "sorprendió" dicha mención, pero consideró que da cuenta de "la sensibilidad de Alberto ante lo que tanta gente me dice en la calle"."Vamos a volver a levantar el país, de la mano de un mercado interno vigoroso, de la recuperación del salario y las jubilaciones", señaló en declaraciones aEn tanto, dijo que Macri lo observó "con la enorme dificultad de cargar con cuatro años de gestión con retrocesos en lo económico y social"."Para cerrar la grieta no hay que poner el esfuerzo en peleas que no conducen a nada y hay que enfocarse en los problemas que tienen la gente. Acá lo importante es que se pueda revertir lo que pasa actualmente y estoy para ayudar a dónde sea", completó al ser consultado por un posible cargo en un eventual futuro Gabinete.