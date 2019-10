La acusada de ridiculizar a Bullrich reclamará una indemnización de $10 millones

Sí, estaba despeinada. La conferencia empezó a las 8 am al aire libre. Pero el video fue editado: lo ralentizaron para ridicularizarme, desacreditar el trabajo del @minseg y la gestión de @mauriciomacri. El primer #FakeNews de la Campaña 2019. ¡Nada nos va a detener! pic.twitter.com/bt2ahh8oaA — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 4, 2019

, la empleada municipal de Paraná que en los próximos días denunciará a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por haberla vinculado a la creación de una fakes news en su contra, quiere que también tomen medidasHace tres meses, la noche del 4 de julio, Morato fue sindicada como presunta autora de la adulteración de un video para "ridiculizar" a la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.Morato contó que está cerca de cumplir 37 años, que tiene dos hijas adolescentes, y que vive con sus abuelos en barrio Las Flores, en Paraná. Además, precisa que se desempeña en el área de despacho de la Unidad Municipal N° 2 de Paraná., que decidió salir a defenderse de las acusaciones en su contra y los agravios que, dice, recibe a través de las redes sociales luego de quedar vinculada a la fake news contra la ministra de Seguridad de Mauricio Macri.Me pongo a mirar que me habían caído mensajes. Mi mamá estaba con una crisis de nervios. Entonces dije, 'paremos un poco': el que nada debe, nada teme. Yo no hice nada, no voy a hacerme cargo de algo que yo no hice", agregó.En ese marco, señaló queEn su defensa, Morato también aseguró que no posee los medios técnicos para elaborar una fake news. "Tengo un teléfono que no sirve para entrar a las redes sociales. En una palabra: tengo que robar Wifi para poder manejar el teléfono, para recibir Whatsapp; y no sé editar una foto".En ese sentido, confió que por el episodio de repercusión nacional tuvo temor a algún tipo de represalia. "Tuve mucha persecución mediática, tuve mucho miedo y todavía tengo un poco. Miedo en lo laboral no, porque gracias a Dios en la parte en que trabajo estoy muy contenida. Tengo dos compañeros que son excelentes personas y me contienen constantemente", afirmó.La empleada acusada por Bullrich contó que desde hace un mes asiste a terapia, adonde acudió para sobrellevar su situación anímica que le provocó estar en boca de todos., aseveró.En esa línea, expresó su desconcierto por haber sido conocida por un hecho en el que afirma no tener nada que ver. "Me conocen todos por algo que yo no hice; quizás si hubiese hecho una obra de caridad o algo bien hubiese sido el momento y nada más", reflexionó.Por otra parte, la empleada municipal de Paraná contó que no se le abrió ninguna investigación judicial por aquellos trascendidos de julio. "En ningún momento me llamaron, no me llegó ninguna citación, nada. Mi defensor me dijo que esté abierta a todo tipo de citaciones, no me voy a oponer a nada porque yo no hice nada", resaltó.Consultada a la mujer si su pretensión es que la ministra le pida disculpas, ésta sentenció:. No es lindo andar por la calle y que la gente te mire o sentirte perseguida, o pensar que van a venir (las fuerzas de seguridad) o lo que me irá a pasar"."Soy una persona que no tiene los recursos para defenderse como ella. Son muchas cosas que se me pasan por la cabeza. Ella tendría que agarrar, ponerse la mano en el corazón, y pedir disculpas. Ponerse en el lugar de madre, hermana, mujer, por ensuciarme de la forma como me ensuciaron, o como me hizo escrachar. Me llega a pasar algo mañana ¿A quién acuso?", cerró.