Liliana Morato: "Salieron a escracharme y tendrán que pedirme disculpas"

Liliana Pilar Morato

Bullrich: "El video fue manipulado para ridiculizarme"

El video viral

Sí, estaba despeinada. La conferencia empezó a las 8 am al aire libre. Pero el video fue editado: lo ralentizaron para ridicularizarme, desacreditar el trabajo del @minseg y la gestión de @mauriciomacri. El primer #FakeNews de la Campaña 2019. ¡Nada nos va a detener! pic.twitter.com/bt2ahh8oaA — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 4 de julio de 2019

dialogó con, y aseguró: "Como salieron a escracharme, van a tener que pedirme disculpas porque voy a ir hasta las últimas consecuencias". La mujer desmintió haber sido la autora de la "deep fake".", dijo la mujer.Asimismo, manifestó: "No soy de andar metiéndome en estas cosas. Ahora que me calmé un poco, porque entré en una crisis de nervios, la vi. Yo soy criada de abuelos, les llega a pasar algo a mis abuelos por esto, ¿a quién le reclamo? Ni siquiera a los políticos delincuentes les han hecho un escrache así, como el que me han hecho a mí. Hacen daño. Tengo mis hijas, tengo mi mamá. A las cosas cuando las hago, doy la cara. Y cuando no las hago, también doy la cara. Esto es injusto. No me explico qué es esto, tengo poca seguridad en la tecnología. Estoy tan sorprendida como ustedes, no se manejar los celulares, no se editar un video".Me da vergüenza hasta de presentarme en mi trabajo porque me van a señalar con el dedo. Hace un año que estoy en planta permanente, cobro nueve mil pesos, si llego a eso, soy sostén de familia, tengo a mis abuelos que son jubilados a los que ayudo", dijo además.La ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue la primera víctima de un "deep fake" a pocos días del comienzo de la campaña electoral para las PASO. "Me cayó muy mal, ya di instrucciones a mi director de ciberseguridad para que baje ese video de Facebook y Google", explicó la ministra Bullrich a. La ministra le adelantó al Presidente de la Nación que abrió un sumario interno para determinar a los responsables de esa operación mediática en las redes sociales.De acuerdo a lo indicado por, "la investigación preliminar asegura que la titular del teléfono que promociona la página adonde se hizo la deep fake es de Paraná". Y menciona que acorde a la información aportada por la ANSES, "es empleada de la municipalidad de Paraná.y no se descarta que la Justicia federal ordene su comparecencia para profundizar las pesquisas"."El Ministerio de Seguridad abrió una investigación interna, las principales compañías de redes sociales están bajando la deep fake y la Justicia federal ya inició una pesquisa preliminar con la información que está llegando desde Paraná", menciona la nota publicada por Román Lejtman.Esta semana se viralizó un video de la agencia de noticias Télam, donde la ministra daba los detalles de un procedimiento en donde habían desarticulado una banda que se dedicaba a robar autos. Sin embargo, la apariencia de Bullrich se llevó toda la atención. Estos detalles detonaron toda clase de especulaciones y chistes sobre en las redes sociales hasta que se descubrió que el video original había sido manipulado.Luego de que aclarara la situación, la ministra habló al respecto en sus redes sociales. "Sí, estaba despeinada. La conferencia empezó a las 8 am al aire libre. Pero el video fue editado: l", escribió.